La razón por la cual Diego López sacó a Pellistri en el clásico

Diego López sorprendió con un par de decisiones técnicas en el clásico que Peñarol empató el domingo 0-0 con Nacional por la 12ª fecha del Torneo Clausura.

Una vez no incluir a Luis Acevedo en el banco de suplentes cuando el jugador después de haber quedado varios partidos afuera del plantel volvió en las fechas anteriores con un gol y minutos importantes viniendo del banco de suplentes.

López se la jugó por Lucas Viatri quien entró a los 85' tras recuperarse de un desgarro y por Gastón Rodríguez que no entró. Acevedo es el goleador de Peñarol en el Campeonato Uruguayo 2019 con 7 goles.

Otra decisión que causó sorpresa fue sacar en el segundo tiempo a Facundo Pellistri para darle ingreso a Fabián Estoyanoff a los 73'.

En conferencia de prensa, Alen Banewur de Sport 890 le preguntó a López la razón de sacar al juvenil que "de afuera parecía el jugador más pìcante de Peñarol". López le preguntó: "¿De afuera? Es una decisión técnica. Es claro que hay cosas que le pedí y no se hicieron y el partido estaba por ahí". El periodista volvió a preguntar: "¿Fue por un tema de marca?" Y ahí López se explayó en la respuesta valorando aspectos del juego de Agustín Canobbio, el otro volante externo de Peñarol: "Es que por ejemplo Canobbio creo que fue el que tuvo una chance clara, pero él te da un ida y vuelta que no te lo da ninguno. El compromiso del ida y vuelta lo tenés que tener. En estos partidos esa característica es fundamental, por eso no quise sacar a Canobbio, porque lo había visto bien a pesar de que le faltó la definición, pero trabaja mucho y le va a llegar el gol. Él sabe que lo que le pido no son solo goles sino centros, asistencias y pelotas fuertes para alternar el medio hacia la punta".