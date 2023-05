La razón por la que Alfredo Arias no festejó el Apertura con Peñarol: dolor, tristeza y vergüenza

El entrenador de Peñarol, Alfredo Arias, mostró una mesurada alegría tras conquistar el Torneo Apertura 2023 y luego del triunfo ante Racing por 2-0, en la 14ª fecha del certamen, confesó sentir "dolor, tristeza y vergüenza".

"Estoy disfrutando mucho, es el primer objetivo cumplido, llevamos cuatro meses en el club y este torneo ha sido muy esquivo para Peñarol", dijo Arias a VTV a nivel de campo, poco antes de la premiación de los jugadores de Peñarol.

Luego, en conferencia de prensa, confesó: "Lo estoy disfrutado mucho porque a mi edad las curvas las agarrás más lento, pero disfrutás más el paisaje. Pero no puedo festejar. No me lo permite la tristeza y vergüenza que tengo desde hace unos días y creo que a mis jugadores les pasa lo mismo. Pero sí disfrutar, lo estoy disfrutando".

Leonardo Carreño

Arias disfrutó del título, pero no lo festejó

Arias se refirió a las secuelas que dejó en Peñarol la dolorosa goleada por 4-1 ante Defensa y Justicia por la tercera fecha del grupo F de la Copa Sudamericana, el jueves pasado en Florencio Varela.

"Estoy triste, dolorido y avergonzado. Hago el análisis de los partidos y creo que esa es la manera de competir, ir a dónde fuimos, a esos países (Brasl y Argentina) e ir al frente. Porque jugando de otra manera también se ha perdido por esas diferencias. Yo creo en una manera de jugar y estoy convencido de que Peñarol debe ir a jugar de igual. Errores puntuales nos llevaron a jugar mal, pero quedan tres partidos para ir a jugarlos a muerte", adelantó Arias.

Leonardo Carreño

Arias dijo que el equipo intentará cambiar la imagen en la Sudamericana

"Incide mucho, tenemos mucha vergüenza por lo que nos ha pasado. Vamos a seguir adelante jugando cada partido de esa Copa Sudamericana intentando borrar la mala imagen. Eso no deja que te diga que hoy estoy disfrutando este campeonato acá, en mi país, en Peñarol y con estos muchachos que siento que día a día van creciendo", había dicho antes para la TV.

"Uno de los objetivos que nos trazamos con la dirigencia era ganar este primer campeonato para salir de la situación en que estábamos el año pasado. Este ha sido un torneo esquivo para Peñarol que solo lo había ganado cinco de 29 veces, y se ha ganado con luz, lo que tampoco es común, porque siempre se dan peleados estos campeonatos. Pero desde siempre para Peñarol es ganar el próximo partido y eso no va va a llegar donde queremos", analizó.

"Clásicos son clásicos. Jugamos dos, el de verano y el del Apertura y nos fue bien. Es el partido que querés jugar siempre. Me preocupa lo que nos pasó hoy con Abel, con Kevin, lo que nos pasó con Sánchez, Rolan. Ese Mundial discontinuó a muchos jugadores, algunos venían con rodaje distinto, no los puidmos manejar porque las lesiones han ido cortando su continuidad", lamentó Arias.

Consultado por cuáles fueron las claves del título respondió: "Los jugadores y Los Aromos".

Leonardo Carreño

El festejo con Hernández

¿Por qué Los Aromos? "Por estar tranquilos, los que alguna vez jugamos en Peñarol sabemos qué significa que Los Aromos esté bien, porque si está tranquilo todo está bien".