La reacción de Gigliotti cuando le dijeron que Suárez se va de Nacional: "Menos mal"

Cuando Luis Suárez regresó a Nacional, el principal perjudicado fue el argentino Emmanuel Gigliotti. Si bien era el goleador del equipo, el argentino le cedió la camiseta número 9 al Pistolero y además, perdió el puesto en el equipo titular.

No jugó un partido completo en todo el Clausura, en cinco encuentros ni siquiera entró y en algunos actuó menos de 10 minutos, pero nunca puso mala cara o realizó declaraciones en contra de la decisión del entrenador.

En la final contra Liverpool ingresó para jugar el alargue y le bajó el telón al resultado con dos goles, uno de ellos con una definición formidable por encima del golero Sebastián Britos.

En la conferencia posterior al partido, un periodista le dijo a Gigliotti que Suárez anunció que no se quedaba en Nacional para 2023: "Menos mal, menos mal, está todo bien pero chau Luis, dejá de joder", dijo el delantero en tono de broma.

¡EL SHOW DE #GIGLIOTTI! 🤣

Con bromas sobre Luis #Suárez, su gol y un nuevo título junto al Torito Rodríguez, así habló el delantero argentino en conferencia de prensa tras salir campeón uruguayo con #Nacional.

El técnico Pablo Repetto destacó la buena voluntad que tuvo Gigliotti, un jugador experimentado de 35 años, en ceder su protagonismo. "A Gigliotti le tocó algo particular, la llegada de Luis y no pudo tener todos los minutos que nosotros esperábamos de acuerdo al nivel que tenía cuando se dio la llegada de Luis. Llegó por pedido nuestro, no era fácil, había jugadores en esa posición como el Colo (Juan Ignacio Ramírez) que es un jugador muy importante que no tuvo tantos minutos. Fueron importantes cuando les tocó jugar y cuando no porque siempre apoyaron, entendieron los por qué y hoy cuando terminó el partido lo fui a abrazar porque se merecía una mención especial por todo lo bien que hizo en los futbolístico y en lo grupal", expresó el técnico en declaraciones a VTV.

Durante la rueda de prensa de este domingo, Gigliotti agregó que no sabe si el año que viene seguirá usando la 8 porque ya tiene un campeonato: "Vamos a ver, capaz que Luis me devuelve la 9".

Diego Battiste

Gigliotti con el balón

Y subrayó que el gol que marcó en la final ante Liverpool, fue "el más lindo de mi vida".

Gigliotti llegó en enero a Nacional y firmó contrato por un año, pero en setiembre pasado renovó por una temporada más.

“El proyecto del club me gusta, me enamora la chance de poder aportar mi pequeño granito de arena para poder llevar a Nacional a un escalón más arriba”, manifestó.

"Estoy feliz de continuar acá" 💬



Emmanuel Gigliotti extendió su vínculo con Nacional hasta fines del 2023. ✍🏼



Emmanuel Gigliotti extendió su vínculo con Nacional hasta fines del 2023.

Durante la temporada 2022 participó en 43 partidos oficiales y fue el goleador del equipo con 14 goles.