La reforma Vivir sin miedo ganó en casi todo el territorio nacional, pero no le alcanzó

La reforma constitucional Vivir sin miedo fue rechazada por la ciudadanía en las elecciones del domingo, con el 46,7% de los apoyos, cuando necesitaba superar el 50%. Sin embargo, la enmienda fue votada por la mayoría en casi todo el territorio nacional, y solo obtuvo la negativa en cinco departamentos del sur y suroeste del país.

En Montevideo, Canelones, San José, Colonia y Soriano, el plebiscito no alcanzó la cantidad de papeletas necesarias para ser aprobado. Pero en los restantes 14 departamentos sí, como muestra el siguiente gráfico.

En Rivera fue donde logró mayor aprobación: 61,7% de los votantes. Lo secundó Artigas (61,2%) y en tercer lugar se ubicó Lavalleja (60,7%). El departamento con menor adhesión fue Montevideo, con 38,9% de los sufragios.

La reforma constitucional –liderada por el nacionalista Jorge Larrañaga pero no apoyada por ninguno de los presidenciables– comprendía cuatro medidas que apuntaban, según sus impulsores, a mejorar la seguridad en Uruguay: la creación de una guardia nacional con 2.000 militares, la posibilidad de allanar hogares en la noche con autorización judicial, el cumplimiento efectivo de las penas en determinados delitos y la cadena perpetua revisable también para ciertos delitos muy graves.

En su contra hubo una campaña denominada "No a la reforma. El miedo no es la forma", que militó para que la enmienda constitucional no llegara a la mayoría requerida.