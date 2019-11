La responsabilidad

El país vivirá el domingo una nueva jornada histórica electoral que marcará un cambio de aire en el relacionamiento entre los uruguayos. Que el nuevo tiempo que se viene sea bueno dependerá de todos los uruguayos, no solo de los políticos.

La mayoría de los actores políticos del oficialismo y de la oposición han enviado sendos mensajes en las últimas horas sobre la importancia de cuidar a la democracia uruguaya una vez que se conozca el veredicto de las urnas.

Con el transcurso de la campaña electoral los uruguayos fueron cayendo en la cuenta de que más allá de la simpatía o filiación partidaria, de las pasiones y los discursos, Uruguay es un país que se construye todos los días entre todos, aunque existan diferencias de ideas, visiones y enfoques. Que hay que respetar todas las posiciones y todas las militancias.

La eventual alternancia en el poder es una prueba más que los uruguayos le ponen a nuestra democracia ejemplar en un continente que en los últimos tiempos parece tener una predisposición preocupante por el descuido de las formas institucionales y los desbordes violentos.

En el cierre de la campaña tanto el candidato de la oposición Luis Lacalle Pou como el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) José Mujica han deslizado frases en sus discursos que alientan la esperanza de buenos tiempos de –¡ojalá!– noble disputa política por venir.

Mujica recalcó que, en caso de ser oposición, serán una “oposición por lo menos constructiva” y agregó: “Si nos toca ser oposición seremos oposición y no esperen que estemos con una piedra en cada mano”. En entrevista en la emisora Del Sol sostuvo que no quiere “un país partido en dos” ya que “sería terrible para una pequeña sociedad como la nuestra”.

Por su lado Lacalle Pou insiste en sus discursos que a partir de la primera vuelta Uruguay es un país más plural, que tiene que escuchar más voces para avanzar y que eso le hace bien a la democracia. Ambos líderes políticos tienen razón en enviar mensajes de respeto hacia el adversario político y evitar ensanchar las grietas que perciben los ciudadanos.

En esa misma línea reflexionó el sociólogo Ignacio Zuasnábar, director de Equipos. El experto en opinión pública sostuvo en el programa televisivo En la Mira algo que pese a ser de un sentido común gigante nadie había dicho tan claro. Tras destacar, pese a las amenazas, la “tenaz persistencia de un sistema democrático de partidos fuertes capas de dirimir las tensiones naturales de conflictos de interés, capaces de encontrar lógicas de encuentro comunes” se preguntó, ¿de quién es la responsabilidad de cuidar la democracia?

Y dijo: “La democracia uruguaya sigue siendo una excepción. Tenemos que trabajar para que eso no se deteriore. Eso no es tarea solo de los partidos políticos sino de muchas veces de los actores sociales en las críticas a los partidos políticos. Que no hacen esto, que no hacen lo otro. Pero: ¿Y vos empresario? ¿Vos medio de comunicación? ¿Vos académico? ¿Vos sindicalista? ¿Vos ciudadano común? ¿Cuánto contribuís a fortalecimiento del respeto de las reglas de juego al entender que, en la democracia, la opinión del otro es tan importante como la tuya propia?”.

No hay que agregar una palabra más para reflexionar de acá al domingo.