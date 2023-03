¿Revancha? La vuelta de Manuel Ugarte y su recuerdo del Mundial Qatar 2022 en el que no tuvo minutos

Manuel Ugarte volvió a sumar minutos en la selección uruguaya ante Japón, luego del sabor amargo de haber estado en el Mundial Qatar 2022 pero sin tener minutos en el equipo de Diego Alonso.

Este viernes en Tokio, Marcelo Broli lo colocó como titular en la celeste.

“Estoy muy contento, estoy disfrutando al máximo y también conociéndome un poco con los compañeros porque tuvimos pocos minutos y siempre lleva tiempo conocerse y jugar juntos”, dijo a AUF TV. “No sé si fue uno de mis mejores partidos, pero estoy muy contento por sumar minutos”, reiteró.

Sobre lo que le pidió Broli, dijo: “A diferencia de Sporting (de Lisboa, su club), me dio más libertad para ir y de intercambiar posiciones con Mati (Vecino) y Fede (Valverde)”.

Ugarte, Coates y Bueno

“La gran diferencia con Sporting fue de tratar de pisar más el área, en Sporting me ocupo más de la parte defensiva. Y eso me hace crecer como jugador”, agregó.

Ugarte señaló que se siente cómodo en ambas posiciones. “Hace mucho tiempo que vengo jugando de 5 solo, ocupándome de la parte defensiva, y siempre me lleva un poco de tiempo adaptarme a otra posición. No quiere decir que no me sienta cómodo, pero sí que me lleva un poco de tiempo”.

¿Revancha del Mundial?

El volante surgido en Fénix también fue consultado por el Mundial Qatar 2022, en el que no llegó a jugar pese a estar convocado y apto para hacerlo. Se le preguntó si esta vuelta a la celeste era una “revancha”.

“La verdad que, obviamente, yo quería tener minutos, pero yo, como siempre digo, estuve contento igual”, expresó.

“Ahora por suerte tengo la posibilidad y voy a tratar de aprovecharla, de responder en la cancha”, agregó.

Sobre el partido ante Japón dijo que la cancha estaba “rapidísima”, lo que incidió. “Todos somos jugadores de gran calidad y por suerte estamos bien adaptados. En líneas generales me parece que hicimos un gran partido”.