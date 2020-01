La semana de Nacional: Munúa programó tres partidos, ¿probará a Amaral?

Nacional comenzó este lunes su tercera semana de pretemporada con un doble turno en Los Céspedes, su complejo deportivo, y para los próximos días tiene marcado tres partidos de fútbol.

Luego del movimiento matutino y vespertino de este lunes, a puertas cerradas, los albos viajarán el martes a Trinidad (Flores), para enfrentarse a Atlético Rafaela de Argentina.

Será el tercer amistoso de los tricolores luego de sus encuentros ante River Plate argentino por la Copa Desafío (4-4 y triunfo por penales) y la selección de Florida (victoria 5-0).

El miércoles por la mañana los albos volverán a entrenar en su complejo a puertas abiertas.

El jueves jugarán un nuevo amistoso ante Wanderers, en el Gran Parque Central, también sin presencia de público, desde la hora 9.

@diazjotajota

La semana concluirá con el entrenamiento del viernes en Los Céspedes y con un nuevo amistoso el sábado en el Parque ante Deportivo Maldonado, ambas jornadas a puertas cerradas y por la mañana

¿Amaral tendrá minutos?

Con los tres partidos de esta semana, Munúa duplicará los minutos de fútbol en el plantel y se espera que comience a darle cancha a Rodrigo Amaral, el talentoso enganche quien completa la recuperación de su operación de ligamentos cruzados de rodilla. Ahora solo espera oportunidades para ingresar en el equipo.

El zurdo hizo fútbol por primera vez, desde la lesión del año pasado, el sábado de mañana.

“Estoy agarrando en la parte táctica y en la física dentro de la cancha, tocando pelota”, dijo Amaral a Referí al hablar sobre su evolución.

Su regreso es esperado en los albos, donde lo consideran una pieza clave en el equipo que armará Munúa.

“El que decide es el médico”, dijo Amaral sobre su fecha de regreso. “Me va a preguntar cómo me sentí en el entrenamiento. Ojalá se dé cuanto antes, sino vamos a esperar para la Supercopa. En el arranque del campeonato voy a estar bien. Por ahora me vengo sintiendo 10 puntos, pero viste como es, un dolorcito te puede sacar de un partido. No hay que apurarse”, agregó.

Retornó Agustín González

La práctica de este lunes tuvo el regreso de Agustín González, el volante que en 2018 estuvo cedido en Torque y el año pasado en Progreso, y que ahora fue pedido por Munúa para que forme parte del plantel tricolor.

El mediocampista estuvo preseleccionado en la sub 23 que disputa el Preolímpico de Colombia y tras unos días de descanso se integró a los trabajos en Los Céspedes.