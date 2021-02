La sufrida campaña de Aguada campeón: Dos técnicos, ocho extranjeros, quita de puntos y una fractura

La Liga Uruguaya de Básquetbol más larga de la historia llegó a su fin con Aguada campeón. Y como marca su historia -escrita por sufrimientos, alegrías, hazañas y euforias-, el aguatero tuvo un empinado camino rumbo a la gloria.

El equipo apostó fuerte desde la conformación del equipo con el retorno de Leandro García Morales, quien el 30 de enero de 2019 había sufrido un accidente de tránsito en Argentina en el que se fracturó una rodilla. Además, llegó Mateo Sarni de Nacional y se mantuvieron las fichas nacionales campeonas de la temporada 2018-2019: Federico Bavosi, Federico Pereiras y Sebastián Izaguirre.

García Morales tuvo un retorno triunfal. Contra el vicecampeón Malvín anotó 34 puntos y 8 triples, sus mejores marcas en esos rubros en toda la temporada.

Para el arranque de la Liga, allá por el 8 de octubre de 2019, los extranjeros elegidos fueron el jamaiquino Weyinmi Rose, el estadounidense Lee Roberts y el español David Doblas.

Ahí empezaron los problemas para el equipo. Rose no dio la talla y cuando Doblas se puso en forma se fue (había firmado contrato hasta noviembre). Roberts, en cambio, fue la gran figura goleadora del equipo en el comienzo del torneo.

Pero la Liga se hizo cuesta arriba desde la segunda fecha cuando en su primer partido de locatario de la temporada, contra Sayago, la hinchada protagonizó incidentes que no solo le costaron que le dieran por perdido el partido sino que también le costó un cierre de la localía por seis fechas y la quita de cuatro puntos.

Para colmo, cuatro partidos después Aguada le ganó a Defensor Sporting en alargue pero el encuentro se le dio por perdido porque el juvenil Ignacio Núñez, quien integró el banco pero no entró, no estaba habilitado por el Centro Médico Deportivo (no poseía ficha médica vigente).

Las chances de clasificar entre los seis mejores para disputar la Liguilla y asegurarse la presencia en los playoffs se redujeron así considerablemente y el 6 de diciembre, García Morales se fracturó la muñeca en un partido ante Biguá que lo dejó un mes y dos días afuera de las canchas (cuatro partidos por el torneo local).

A fines de diciembre, Miguel Volcan, quien había suplantado a Fernando "El Hechicero" Cabrera en plena Liga 2018-2019, y sacó campeón al equipo, fue cesado tras la derrota 80-55 contra Sesi França en la última fecha de la Basketball Champions League Américas de la que Aguada fue eliminado en fase de grupos con un triunfo y tres derrotas.

Poco después, el entrenador declaró que Lee Roberts y Courtney Fells (relevo de Weyinmi Rose) habían salido la noche anterior a ese partido y llegaron en pésimas condiciones para jugar.

“¿Qué culpa tengo yo que de que me aparecieron dos americanos detonados? Son expresiones, pero lo que quiero decir es que no estaban en condiciones de jugar al básquetbol”, expresó entonces Volcan.

Como recambio, Aguada apostó por el exentrenador de la selección uruguaya Adrián Capelli. Sus comienzos también fueron complicados. El equipo perdió el clásico del Clausura con Goes (73-77) y la derrota ante Urunday Universitario del 21 de enero de 2020 lo condenó definitivamente a jugar el Reclasificación. Sin riesgo de descenso, pero sin margen de error para meterse en los dos primeros puestos y así poder alcanzar los playoffs.

Entonces, la dirigencia se movió y apostó por los dos extranjeros con los que había hecho la diferencia la temporada anterior.

El 6 de febrero llegó Al Thornton en lugar de Robert Battle (quien a su vez había sustituido a Darryl Watkins, el recambio de Doblas) y el 2 de marzo retornó Dwayne Davis, figura de la temporada pasada pero lesionado en la primera final contra Malvín.

Thornton jugó tres partidos y Davis apenas uno cuando el básquetbol se suspendió por la pandemia de coronavirus. Las idas y venidas generaron importantes gastos adicionales en pasajes. Los playoffs se retomaron en noviembre pero entre diciembre y enero, la actividad volvió a estar paralizada.

En los playoffs, el equipo pisó firme contra Olimpia (3-1) y luego eliminó a Nacional (3-2) en polémica serie ya que el segundo partido no se jugó porque Nacional fue sancionado con la quita del punto y multado por violaciones al protocolo sanitario.

García Morales estuvo en el centro de la mira. En la cancha celosamente marcado por Manuel Romero. Afuera, tildado de "jugador de cabotaje" por el vicepresidente de Nacional Alejandro Balbi. La serie fue caliente desde que en el primer juego, que Nacional ganó, el campeón mundial español Carlos Cabezas le mostró la pelota a falta de escasos segundos para sacarle una falta personal con la que cerró el juego. En el quinto partido, Cabezas lo pisó cuando estaba en el suelo y le dieron antideportiva.

Aguada, que era neto candidato por el peso de su plantel, ganó con autoridad ese quinto y definitivo partido.

En la serie final, contra un joven Trouville, fue aplastante en el primer juego y ganó por la calidad de sus estrellas Thornton y Davis el segundo punto. Luego, el rojo de Pocitos descontó, pero Aguada abrochó igual el título.

De todas formas, el camino hacia el bicampeonato estuvo marcado por una gran cantidad de contratiempos.