La trama del caso de explotación sexual en whiskería de Peñarol: varias eran menores

El caso refiere a la explotación sexual de mujeres (entre ellas algunas adolescentes), venta de drogas, porte y uso de armas y hasta un homicidio extremo.

Según informó la Fiscal de Delitos Sexuales Alicia Guione a Subrayado, a nivel judicial el caso recién comienza pero la investigación lleva tres años de escuchas telefónicas, filmaciones y seguimiento de sitios de internet.

La operación de la whiskería

El dueño de la whiskería tenía páginas web donde ofrecía el trabajo sexual de mujeres adultas, y también de algunas que eran adolescentes. Según la fiscal del caso, estas aparecían en las fotos aunque “no decía, obviamente" que eran menores de edad.

Este hombre dejaba su teléfono celular y las mujeres lo contactaban para ir a trabajar, detalló Guione. “Él las pasaba a buscar en el auto, las traía al lugar y se quedaba con el dinero, un alto porcentaje del producido”, explicó. “Entre un 15 y un 20%”, añadió la fiscal adjunta María José Brisco.

También había un chofer que llevaba a las mujeres hasta el establecimiento, donde se las explotaba sexualmente. Este hombre fue uno de los cuatro imputados en la noche de ayer, y marchó a prisión como medida cautelar.

“Lo más grave es que en esa explotación sexual varias de las mujeres que iban eran adolescentes”, sostuvieron las fiscales.

La única mujer imputada por el caso es la pareja del dueño de la whiskería, que según informó la fiscal adjunta en nota con Subrayado tras la audiencia del viernes por la noche: "Llevaba la contabilidad". Guione agregó que trabajaba en la negociación de estupefacientes.

Tras el allanamiento no se encontró droga en el lugar, pero sí elementos que se usan para su fabricación y venta como una balanza de precisión, sustancias químicas y envoltorios. Al respecto la fiscal señaló que es habitual no encontrar estupefacientes en este tipo de casos ya sea porque se lo llevan o lo consumen antes de que amanezca. Y como no está permitido el allanamiento nocturno, cuando llegan en el día no encuentran nada.

Las víctimas

En el allanamiento encontraron a tres víctimas —que fueron asistidas en el lugar por técnicos de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación—, pero las fiscales aseguran que a lo largo de tres años de investigación “son muchas" las víctimas en este caso de explotación sexual.

“Tenemos a bastantes víctimas identificadas en las escuchas telefónicas”, dijo Guione. "Por noche suelen haber de siete a ocho mujeres", agregó Brisco que también detalló que la whiskería abría de martes a domingos, y "los fines de semana se llenaba”.