La vuelta de Ignacio Lores al Estadio Campeón del Siglo para enfrentar a Peñarol

En diciembre, una salida de compras al supermercado para Nacho Lores se transformó en un contrato de un año en el fútbol profesional. Al delantero le había quedado un sabor agridulce en ese último mes de 2019, por el gol en la hora ante Cerro Largo, con el que Peñarol forzó una final del Clausura ante Nacional y, luego, el abrupto cierre de su ciclo en Los Aromos. Por esas vueltas del destino, entre las góndolas, el técnico de Wanderers (Mauricio Larriera) y el jugador que estaba sin equipo quedaron cara a cara. El técnico le comentó el proyecto que tenía para 2020 con los del Prado, le dijo que lo quería y cómo lo iba a utilizar. Las compras derivaron en una charla de fútbol. Y lo convenció.

Lores hoy es una de las figuras del líder del torneo y está feliz. Al menos así lo ve Larriera, el presidente Blanco y los hinchas bohemios. “Nacho es versátil. Maneja muy bien la derecha a pesar de ser zurdo. Está cómodo. Lo veo feliz. Viene rindiendo bien en todas las facetas del juego y evolucionó en su rol en el equipo. Es muy competitivo y encontró un buen lugar”, resumió el entrenador sobre el momento del delantero.

Lores vuelve este domingo de noche al Campeón del Siglo. Y Wanderers a defender su liderazgo. Un liderazgo pobre, ganó el 67% de los puntos, un registro muy bajo para un líder, pero ajustado a la realidad del irregular torneo post pandemia, con partidos cada tres días. Por esa razón, en la novena fecha del Apertura, los bohemios tienen mucho en juego, si quieren confirmar sus aspiraciones de campeonato.

El presidente Blanco habla con orgullo del camino que recorre su club y la forma en que seduce a los jugadores: “Los enganchamos enseguida con el proyecto. ¿El proyecto? Acá no vienen por dinero, porque no ofrecemos grandes salarios; no los podemos pagar. Ofrecemos un proyecto y nos convencimos todos, el técnico, los jugadores y nosotros, los dirigentes, de amar un equipo para ser protagonistas. A los futbolistas les seduce el orden institucional, que cobran en fecha, que concentran en el Regency. Los gurises que quieren hacer dinero no vienen a Wanderers”, reflexiona en una charla con Referí.

El presidente sabe que este domingo, sin Nacho González (ausente por lesión), pasarán por el filtro: ganar significa seguir para arriba. De lo contrario, otro buen resultado para Peñarol será el comienzo de todo eso que Diego Forlán tiene pensado concretar con su equipo (y que en silencio, a pesar de los nervios del entorno, trabaja con tranquilidad en Los Aromos), con el que quiere afirmarse en la carrera por el título. El Campeón del Siglo será escenario de otra noche de fútbol de lujo.