Laboratorio de Microsoft: Gratuito, universal y con un futuro de realidad aumentada

Hace 18 años que Rodrigo Astiazarán trabaja en Microsoft. Tras haberse hecho cargo de la operación para Uruguay, el ejecutivo tomó —el pasado 1 de octubre— un rol regional como director comercial de cuentas corporativas para Latinoamérica. Una de sus primeras apuestas fue llevar adelante en Uruguay Insider Lab, un laboratorio de Inteligencia Artificial (IA) e Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en ingles). Hace pocas semanas, el gobierno confirmó la inauguración del laboratorio que promete ser una pieza clave en la conversión de Uruguay en un centro de innovación regional.

Mientras tanto, este centro de vanguardia en tecnología, que se inaugurará en noviembre, propone democratizar la inteligencia artificial y, a través de una propuesta gratuita, llevar adelante 300 proyectos en tres años con soluciones innovadoras para todas las empresas— sobre todo, para las más pequeñas— tanto en Uruguay como en la región. A continuación, un resumen de la entrevista del referente de Microsoft con Café & Negocios.

Microsoft tiene un datacenter en Brasil y abrirá otro en Chile, ¿por qué decidieron instalar el laboratorio de Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas en Uruguay?

Microsoft es súper estricto a la hora de decidir en qué país establecer sus proyectos. Particularmente, los laboratorios de inteligencia artificial e internet de las cosas están en Estados Unidos, donde está nuestra casa matriz, en Shanghai, China y en Múnich, Alemania. Este es el tercer laboratorio fuera de Estados Unidos y el primero en Latinoamérica.

La razón por la cual está aquí en Uruguay tiene que ver, por un lado, con aspectos macro del país como su estabilidad, con la forma en la que históricamente Uruguay ha honrado sus compromisos y mantenido en el tiempo las reglas del juego, además de los aspectos relacionados a la democracia y un índice de corrupción casi nulo en Uruguay.

Por otro lado, en cuanto a la industria tecnológica, si hay algo por lo cual Uruguay es destacado en el mundo es por sus profesionales en tecnología. De hecho, la industria de software uruguaya ha logrado posicionarse en los principales mercados y en Estados Unidos la industria tecnológica uruguaya es una de las más reconocidas.

El tercer punto es el interés de este gobierno de posicionar a Uruguay como un centro de innovación regional. Eso resultó muy interesante para nuestra compañía porque no solo el laboratorio va a servir a organizaciones que estén ubicadas en Uruguay, sino en toda la región y eso también es súper interesante, está alineado a esa intención de ser un centro de innovación que tiene el gobierno y que ya existe.

En lo que tiene que ver con lo financiero, ¿qué inversión le requirió a Microsoft la instalación del laboratorio?

La inversión más importante es en los profesionales que trabajan para el laboratorio. La idea es no solo trabajar con la gente que esté asentada en Uruguay, sino nutrirse de todo el conocimiento de los científicos de datos, de los programadores y de los ingenieros de cada una de las diferentes verticales de la industria, y Microsoft va a poner a entera disposición de ese laboratorio todos esos profesionales para las organizaciones que trabajen allí.

Va a ser súper positivo porque no sólo va a empujar la transformación digital, sino que también ayudará a transformar a las organizaciones del exterior para que piensen en el país como centro de desarrollo de nuevos proyectos y eso probablemente atraiga a nuevos inversores a Uruguay. Creo que es una inversión que va a tener un retorno súper alto para el país.

¿Esto implicará un incremento en la plantilla?

Sí, va a haber personas contratadas para el laboratorio. Todavía no podemos compartir las cifras, pero sí habrá y la idea es poder generar nuevas capacidades en esas personas que trabajen directamente con el laboratorio y también en todos aquellos que presenten proyectos a través de sus organizaciones. La idea es capacitar a esos otros para generar un círculo virtuoso de talento y el laboratorio no sólo va a trabajar en proyectos específicos, sino que además va tener presencia en talleres de capacitación y en eventos que buscan contagiar esa visión futurista que queremos posicionar en nuestro país, generando curiosidad en muchas personas para que puedan desarrollar sus habilidades.

Hoy parte del desafío que tiene la industria tecnológica en Uruguay es la falta de talento, no porque el talento no sea bueno, es excelente, pero tenemos desempleo negativo porque son pocos. Entonces, por medio de estas nuevas especializaciones y la curiosidad de las personas con ejemplos bien claros de cómo se utiliza la inteligencia artificial podemos desarrollar la transformación digital y estamos convencidos de que así muchas más personas se van a acercar a nuestra industria.

Entonces tendrá también una impronta académica...

Sí, de hecho la idea es que el laboratorio no sólo trabaje con grandes corporaciones, sino que tenga un espacio para trabajar con startups, un espacio para trabajar con la Academia— ya sea universidades o el Plan Ceibal, cualquier organización que quiera experimentar o que quiera prototipar alguna solución con inteligencia artificial o internet de las cosas podrá hacerlo—.

¿Cómo será la operativa del laboratorio?

El laboratorio va a trabajar en proyectos solo de una semana. El proceso comienza cuando una organización se nomina a participar de un proyecto en el laboratorio. Ese proceso lleva unas dos o tres semanas donde el equipo del laboratorio empieza a interactuar con ella para prepararla para esa semana intensiva de trabajo.

Una vez que comienza lo que llamamos el sprint (carrera rápida) de una semana, la idea es trabajar en la realidad de la organización, no es un prototipado teórico del uso de la tecnología de Microsoft.

Esto es de acuerdo al desafío específico de esa organización, utilizando su realidad específica y sus datos para lograr un prototipo de solución asociado al desafío de negocios que esa organización tenga.

Diego Battiste

Astiazarán espera que la inauguración del laboratorio se lleve adelante en noviembre

Hay organizaciones que no saben qué pueden proyectar en materia de inteligencia artificial, ¿qué pasa con ellas?

En esos casos lo que la compañía podría hacer es, en su nominación, explicar que tiene intenciones de transformarse digitalmente, pero no conoce cuál es el proceso que debería seguir. Esa organización podría tener una primera guía de parte del laboratorio respecto a cuáles serían las fases que debería recorrer y después recorrer cuatro, cinco o seis instancias de sprint semanales sucesivos para poder ir recorriendo ese camino de transformación.

Lo que tiene que quedar claro es que lo que el laboratorio produce en esa semana es un prototipo, pero no es la implementación de todo el proyecto; eso les puede llevar algunos meses.

A su vez, cuando la empresa se va del laboratorio, Microsoft no se queda con ninguno de sus datos ni nada que esté asociado con ella, eso se borra por completo y es parte del compromiso que tenemos desde el laboratorio.

¿Cuál es el costo de esta semana de trabajo?

Todo es gratuito. El laboratorio va a tener sponsors, probablemente haya grandes corporaciones que lo auspicien y tengan muchos proyectos que sirvan para transformar su realidad, pero la startup pequeña que presente su solución va a prototipar su solución en forma absolutamente gratuita.

¿Dónde está, entonces, el rédito de Microsoft? ¿En apalancar la inteligencia artificial y generar un ecosistema que se nutra con su tecnología?

Exactamente en eso. Microsoft prototipa una solución que está apalancada en el uso de los motores de inteligencia artificial que la compañía provee en la plataforma Azure (la nube de Microsoft).

Hacer proyectos para Uruguay y para la región que también estén basados en nuestra tecnología ,de alguna manera u otra, le muestra a estas regiones su potencialidad de uso y fomenta el ecosistema.

Lo cierto es que Uruguay es un mercado pequeño, ¿cuánto de su capacidad piensan ocupar por empresas locales y cuánto por regionales?

Eso es algo que tenemos que definir junto con el gobierno, lo que sí es seguro es que es interés del gobierno y de Microsoft que haya un número importante de proyectos que sean de la región por esto de posicionar al país como centro de innovación regional, todavía tenemos que afinar esos ratios, pero sí va a haber una cuota mínima de proyectos que van a venir desde el exterior.

Nuestro compromiso es llegar a los 300 proyectos de aquí a tres años. Mínimamente el laboratorio debería estar trabajando en dos proyectos por semana lo cual es súper desafiante y exigente, pero pensamos que se puede se puede llegar y ojalá después de recorrer el primer año podamos ir pensando en objetivos más desafiantes.

¿Qué requiere un laboratorio de estas características para funcionar?

En el caso de proyectos exclusivamente de software lo que se necesita es una conexión a la nube. En lo vinculado con IoT va a depender de cada proyecto.

Si es de agro, por ejemplo, serán sensores que provean información de la humedad de las plantas o de la cantidad de veces que conviene ordeñar a una vaca por su fisiología.

También serán importantes las impresoras 3D que tengan la suficiente capacidad como para poder emular la realidad de esa organización en su línea de producción.

Lo que estoy seguro que se va a incorporar al laboratorio, aunque no en la primera etapa, es la realidad aumentada que nos permita combinar la realidad con la virtualidad.

Microsoft tiene unos lentes que se llaman los HoloLens que permite, por ejemplo, estar desde esta misma sala en una fábrica de aviones, recorrer la turbina de un avión, detectar cuál es la pieza defectuosa para repararla virtualmente y que ese proceso sea exactamente el que se aplique en la realidad del avión.

Eso es parte de lo que podemos incorporar en este laboratorio, las posibilidades son infinitas.

Desde el gobierno hicieron énfasis en Uruguay como centro de innovación, ¿coincide con esa visión?

Sí, estoy totalmente convencido. Primero que nada por el talento de las personas de la industria aquí en Uruguay y, segundo, en el caso específico del laboratorio, porque tenemos muchas personas aquí en Uruguay y en los países de la región que conocen del potencial de laboratorio y van a atraer organizaciones.

Para nosotros abrir la posibilidad a que esas organizaciones trabajen con el laboratorio en Uruguay es súper sencillo. De hecho, mi preocupación es cómo administrar esa gestión de la demanda de forma eficiente para que sea un adecuado balance entre organizaciones de Uruguay y del exterior. Si abrimos esa posibilidad en forma ilimitada probablemente tengamos un sinnúmero de organizaciones del exterior pidiendo trabajar en estos proyectos aquí en Uruguay y justamente lo que queremos es que haya un equilibrio.

¿Ya percibieron el interés de esas empresas del exterior por trabajar en el laboratorio?

Para el laboratorio en particular diría que pocas. Es auspicioso, pero todavía no es una avalancha de interés. En el caso de Uruguay sí ya se ha transformado en un interés muy masivo a partir de lo que se ha estado viendo en la prensa, así que estamos súper contentos con eso porque se han acercado muchísimas empresas, inclusive algunas de tecnología en particular planteando proyectos que están trabajando con sus propios clientes y que les gustaría poder continuar en conjunto con el laboratorio.

¿Cuándo está prevista la inauguración?

Nuestra idea es hacerlo este año, en noviembre. Yo estoy confiado que se puede llegar.

¿Cuál es la posición de Microsoft en relación con la responsabilidad en torno a la inteligencia artificial?

Para nosotros la responsabilidad y la ética asociada el uso de la inteligencia artificial es absolutamente prioritaria. Nunca un proveedor de servicios de inteligencia artificial podría utilizar para sí datos que no cuenten con el conocimiento y consentimiento de sus usuarios. A su vez, Microsoft no va a trabajar en el laboratorio ni trabaja con clientes cuyos fines en el uso de la inteligencia artificial no estén asociados a sus valores. La inteligencia artificial se utiliza solo para el bien.

Muchas empresas no saben cómo nutrirse de la inteligencia artificial, ¿es posible que se democratice?

Sí, es totalmente cierto. Algunas organizaciones capaz que pueden tener la percepción de que tener un servicio de inteligencia artificial puede ser muy caro.

Hoy un kiosco donde trabaje una persona y que venda golosinas, lapiceras y revistas podría utilizar un servicio de inteligencia artificial.

Con un sistema de caja común que tenga los datos de qué vende podría utilizar un motor de inteligencia artificial para establecer patrones de comportamiento futuros de sus clientes y decidir qué lapiceras comprar y de qué colores, qué revistas o qué tipo de golosinas y de esa forma encontrar un retorno en su inversión. Eso le puede requerir una inversión anual de US$ 250 y si a través de esa inversión vende el triple de golosinas o cinco veces más lapiceras, va a encontrar la rentabilidad.

El acceso al uso de servicios de inteligencia artificial es para todos, no importa el tamaño de la organización porque uno paga por lo que consume entonces si uno tiene una organización muy pequeñita va a pagar por el cómputo que consuma que en ese caso es ínfimo.