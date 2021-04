Lacalle, las selfies y su decisión después de un hisopado por ser contacto

El presidente Luis Lacalle Pou hizo habló sobre sus salidas a inauguraciones en las que se saca selfies con quienes se lo piden y conversa con las personas que se le acercan, debido a que, cuando fue a vacunarse, se sacó varias fotos con quienes estaban allí, y uno de ellos era positivo de covid-19 por lo que el presidente debió hisoparse y hacer cuarentena hasta obtener el resultado negativo.

Al ser consultado en conferencia de prensa si tenía previsto cambiar esa actitud, el presidente respondió: "Tienen razón, tienen razón, y como tienen razón y yo tengo una forma de ser que ustedes me conocen desde hace mucho tiempo, y si hay un uruguayo que me quiere saludar, me quiere criticar, me quiere traer una carta o se quiere sacar una foto yo no lo voy a frenar, yo no tengo un custodia en el medio, no lo voy a tener nunca", dijo el presidente.

"En virtud de eso, hoy tenía una cosa que para nosotros era muy importante, es un compromiso de hace muchos años, que era la piedra fundamental del Hospital del Cerro, un compromiso electoral de hace muchas campañas y que hoy lo hacemos realidad, hoy suspendí la ida. ¿Por qué? Porque si venía alguien en el Cerro a criticarme, a saludarme, o a aportarme una idea yo no iba a ponerle una persona en el medio. Por lo cual, como tú me decías, he decidido salir menos, que me cuesta, no me gusta, pero es lo que tengo que hacer en estos días", respondió ante la pregunta del periodista Daniel Rodríguez de Canal 10.

El presidente tuvo que volver a a hisoparse debido a que el lunes 29 de marzo, cuando se fue a vacunar contra el covid-19 en el Hospital Maciel, se sacó una selfie con una persona que, según supo después, dio positivo al test de covid-19. El hombre que le pidió la selfie trabaja en el servicio de cadetería del hospital. En la foto se ve al presidente usando su tapaboca.

Lacalle se hisopó el lunes siguiente, cuando se cumplieron siete días desde el 29 de marzo. Entre el sábado que supo que fue contacto de positivo y el lunes siguiente que se hisopó, el presidente debió hacer cuarentena.