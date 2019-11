Lacalle Pou apunta a encontrar equilibrio con sus hombres de confianza entre el Parlamento y el Ejecutivo 

Gane quien gane, el Parlamento tendrá cambios. Dirigentes de confianza de Daniel Martínez y de Luis Lacalle Pou que fueron electos como legisladores migrarán, si su partido sale victorioso, del Poder Legislativo a la Torre Ejecutiva. En el Partido Nacional eso está claro pero se aprestan a generar un equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo si el 24 de noviembre ganan el balotaje.

Lacalle Pou le transmitió a sus principales dirigentes de confianza –la mayoría líderes de las agrupaciones– que no se hablará de cargos hasta el día después de la elección. Sin embargo, tiene claro que para poder tener una espalda política ancha si es electo presidente necesita que parte de sus hombres de confianza estén en el Parlamento. Por eso los blancos buscarán un equilibrio entre esos dos poderes del Estado.

Natalia Gold

El líder blanco suele repetir en sus discursos que si son gobierno tendrán “la espalda popular y política más ancha de los últimos 30 años”. Con el acuerdo con sus socios sellado en un documento programático, Lacalle Pou asegura que se logró una mayoría parlamentaria de partidos que hoy son oposición. “Y del otro lado, está el Frente Amplio sin poder hacer acuerdos”, dijo este jueves en un acto en Paysandú en la séptima gira que está haciendo desde que en febrero salió a recorrer el país como precandidato.

El martes, la fórmula de Lacalle Pou y Beatriz Argimón comenzó la última vuelta por el país de esta campaña electoral con discursos centrados en demostrar que fueron capaces de conseguir acuerdos partidarios en poco tiempo. El haber firmado el compromiso por el país con Cabildo Abierto, Partido de la Gente, Colorado e Independiente es puesto como ejemplo de que será posible gobernar con una coalición. “Bienvenidos los sistemas políticos donde todos se vean representados. Es una virtud del sistema”, dijo este martes en Melo (Cerro Largo). De hecho, cuando a Lacalle Pou lo presentan como candidato del Partido Nacional, corrige y asegura que es el candidato de varios partidos para formar al que ha dado por llamar “un gobierno multicolor”.

Natalia Gold

Para el candidato, se está “construyendo el Uruguay plural, el de muchas verdades, el fin de aquellos que piensan que todos tienen que sentir lo mismo y abrazar las mismas causas”. “El 25 de noviembre, hombres y mujeres de cinco partidos políticos van a abrazar el poder como herramienta”, dijo en Paysandú y afirmó que si ganan “el festejo es cortito pero el esfuerzo largo”.

Mientras tanto, dirigentes blancos recorren todo el país en una gira paralela, a la que se suman las de otros partidos y excandidatos que piden el apoyo a la fórmula blanca en actos públicos.

Sin cambios de estrategia

Si algo hace Lacalle Pou es marcarse una hoja de ruta de la que no le gusta salirse. En esa línea, en su estrategia de campaña hay fechas marcadas que quiere cumplir al pie de la letra.

Una de ellas es la de no hacer públicos otros nombres de miembros de su eventual gabinete más allá de los tres que ya anunció (Azucena Arbeleche como ministra de Economía, Pablo Bartol como ministro de Desarrollo Social y Pablo Da Silveira de Educación y Cultura). Tanto es así que luego de reunirse con los excandidatos de los cuatro partidos de la coalición aseguró públicamente que no se manejaron posibles cargos y que no se hará hasta el día después de la elección.

Natalia Gold

A diferencia de lo que sucede con la fórmula blanca, Martínez anunció en dos días cinco ministerios. Lacalle Pou calificó el anuncio de José Mujica como eventual ministro de Ganadería y de Danilo Astori como posible canciller de “el peor continuismo” y hasta bromeó con que pensó que se trataba de una “fake news”. “La última vez que escuché a Astori y Mujica juntos me dijeron ‘un gobierno honrado y un país de primera’ y eso no puede ser cierto” sostuvo en Paysandú.

En el comando de campaña aseguran que el anuncio de Martínez tampoco cambia sus planes. Seguirán sin anunciar a otros posibles miembros del Poder Ejecutivo hasta después la elección, y señalan que con los tres anunciados es suficiente. El plan es seguir con el foco en lo programático durante lo que resta de la campaña. El objetivo es captar a quienes todavía no definieron su voto hacia el balotaje y para eso se sigue concentrando en un mensaje de “unidad”, dentro y fuera del partido.