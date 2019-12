Lacalle Pou aseguró que estudiará "detenidamente" propuestas de Vázquez

El presidente electo Luis Lacalle Pou le contestó en la tarde de este lunes al mandatario en funciones Tabaré Vázquez luego de que en la mañana el frenteamplista anunciara que le había enviado dos proyectos de Ley para mejorar el acceso a los medicamentos de alto precio y la calidad de las aguas de la cuenca del río Santa Lucía.

"Recibimos con gusto el planteo del presidente Tabaré Vázquez. Como lo hicimos cada 2 de marzo durante estos años, valoramos el aporte de los distintos partidos políticos y dirigentes. Cada tema será estudiado detenidamente. Lo presentado refiere a dos temas bien importantes", señaló Lacalle Pou a través de su cuenta de Twitter.

En una conferencia de prensa realizada este lunes en la residencia de Suárez y Reyes, Vázquez propuso una ley para que los medicamentos o vacunas que no estén cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos "no sean contemplados porque no se justifican" desde el punto de vista médico.

El presidente también presentó iniciativas para el tratamiento de los lodos residuales para mejorar la calidad del agua de la cuenca del río Santa Lucía y la construcción de una nueva represa en el arroyo Casupá. El proyecto podría ser financiado con dinero de Rentas Generales. Según dijo, esta es "una contribución para adelantar trabajos y para que sobre bases científicas el gobierno electo pueda resolver las acciones que llevar adelante".

También sugirió que estas medidas fueran incluidas en el proyecto de ley de urgente consideración que Lacalle Pou remitirá al Parlamento cuando asuma.

El costo aproximado de ambas iniciativas es de US$ 150 millones. Según el presidente, son "de fundamental importancia para mejorar la contaminación del río".

"Ante una claudicación de la represa de Santa Lucía es necesario que el país tenga una reserva para atender las necesidades de agua que tiene 60% de la población", aseguró al referirse a la represa en el arroyo Casupá, que será un aporte para el abastecimiento de la gente que vive en Montevideo, Canelones y el área metropolitana.