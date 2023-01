Lacalle Pou declaró como testigo ante la fiscal Fossati por el caso Astesiano

El presidente de la República Luis Lacalle Pou declaró como testigo ante la fiscal Gabriela Fossati por el caso Astesiano.

La declaración del mandatario se dio el pasado 26 de diciembre en la residencia de Suárez y Reyes, lugar al que se trasladó la fiscal que lidera la investigación sobre el exjefe de la custodia Presidencial Alejandro Astesiano, informó Así Nos Va y confirmó El Observador con fuentes de Presidencia.

Según supo El Observador, Fossati pidió autorización al fiscal de Corte Juan Gómez para trabajar entre los días 26 y 29 de diciembre, aunque no le correspondía por estar comprendida dentro de la feria judicial.

Cuando hizo el planteo, la fiscal no especificó por qué razón lo hacía, aunque tampoco estaba obligada a hacerlo ni a reportar que tomaría declaración al presidente de la República, advirtieron desde Fiscalía.

Así Nos Va agregó que la declaración tuvo lugar entre las 10:30 del 26 de diciembre y las 14:30 de ese mismo día.

Por ser presidente de la República Lacalle Pou tenía la potestad de declarar por escrito o solicitar que Fiscalía tome declaración en su lugar de trabajo.

A fines de diciembre El Observador informó que la fiscal había tomado declaración a la esposa de Lacalle Pou, Lorena Ponce De León –de quien está separado desde hace meses– también como testigo. En ese encuentro la fiscal concluyó que la privacidad de la expareja del presidente no había sido violentada y que tampoco había sido víctima de violencia de género.

Esto fue motivo de indagatoria luego de que se conociera que entre los chats del caso Astesiano que el excustodio presidencial le pedía, en reserva, al subdirector ejecutivo de la Policía, Jorge Berriel, que averiguara a dónde se proponía viajar la esposa del presidente, que para ese momento ya se encontraba separada del mandatario.

“Soy una fiscal muy comprometida con la violencia de género. Ella me aseguró que nada más alejado de la realidad. Después de hablar, no tengo dudas de que no hubo ninguna situación de violencia, ni de control, solo de cuidado. Y soy una persona entrenada para detectar la violencia de género”, declaró a El Observador.

“La propia interesada fue muy clara y lo que corresponde es dar por aclarado el punto. Quien insista en el tema, en cierta forma, está generando una violencia de género porque expone a quien presuntamente quieren proteger”, agregó.