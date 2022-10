Lacalle Pou en America Business Forum: "Estamos en franca recuperación económica"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue el encargado de cerrar el América Business Forum 2022.

En un auditorio repleto en el Centro de Convenciones de Punta del Este el presidente fue entrevistado por el presentador del evento, Ismael Cala.

"No estoy en el mejor día", dijo el presidente hablando de su energía, al ser consultado por cómo maneja el estrés en un cargo como el suyo.

El presidente aludió a la tragedia de Los Andes por un evento que tuvo durante la jornada y el mandatario indicó que al enfrentarse a una historia como esa "no es posible que yo me caiga y no me levante", apuntó.

¿Cómo está Uruguay en relación al America Business Forum 2021?, Preguntó Cala. "Estamos en franca recuperación económica", indicó Lacalle Pou y dijo que el año pasado se crearon 50.000 puestos de trabajo y señaló tambien la baja el déficit.

También se refirió a quienes se llevan lo peor de las crisis. "Estamos hablando de gente a la que le falta el plato de comida y con eso no se puede hacer política", dijo acerca de los cruces por las ollas populares que se dieron en los últimos días y fue ovacionado.

En tanto, se definió como optimista con vistas al futuro del país y afirmó que Uruguay tiene que "jugar en la cancha grande".

Aplaudido por el auditorio el presidente se refirió a la transformación educativa que, en su opinión, "se ha encontrado con un espíritu muy conservador" y dijo que los pioneros y los que piensan fuera de la caja "son los que nos van a hacer crecer" y, para ello "la transformación educativa es un pilar".

En la region y el mundo

Consultado sobre el Mercosur, el presidente bromeó en que no debía hablar de otros gobiernos. En este punto el presidente acotó que dentro del gobierno si los analistas hubiesen tenido razón "la coalición estaría muerta hace años", sin embargo, "sigue y va a seguir hasta el final del gobierno".

De vuelta al Mercosur, indicó que si se guiara por afinidad ideológica "estaríamos fritos". "No me gustan los organismos internacionales que son clubes amigos".

"Uruguay va a abrirse al mundo y a hacer tratados de libre comercio", dijo.

Además del proceso que está en marcha con China, el presidente apuntó que antes de fin de año enviará la carta para el Acuerdo Transpacífico y que también se esta negociando con Turquía.

Puertas adentro

Ismael Cala preguntó acerca de su vida personal y puntualmente sobre su separación de Lorena Ponce de León. El presidente confirmó que en el día de ayer fue a saludarla por su cumpleaños y resaltó la buena relación que mantienen. En la misma línea, consultado porque la noticia se haya hecho pública y no se hayan "guardado las apariencias" como se hace en otros casos, Lacalle Pou, señalo: "Depende de si querés vivir con un velo o no" y señaló que él prefiere la libertad.

Al ser indagado por el caso Astesiano, el presidente recibió aliento y aplausos de algunos de los presentes.

"Yo confío en que la gente es buena hasta que me demuestre lo contrario".

¿Qué hace Lacalle Pou para sacar su frustración? "Converso mucho, hablo mucho con la gente", respondió el mandatario. "Uno cuando puede hablar, es más libre" y "un presidente tiene que estar a corazón abierto".

A continuación, el presentador continuó con una serie de preguntas cortas a modo ping pong.

¿En algún momento se ha arrepentido de ser presidente? "Estas loco. Todos los dias me levanto y agradezco ser el presidente de este país", "Me levanto y digo sos presidente del mejor país del mundo".

¿A quién siempre le contesta el teléfono?, preguntó Cala: "A mi mamá", dijo el mandatario y también despertó el aplauso de los presentes.

¿Qué le agradece a sus padres? "El amor a mi país. Me hicieron un patriota, amor por el país que es su gente".

Si usted tiene la posibilidad de pedirle a un asistente virtual que le solucionara algo, ¿qué sería? "Lo que prometí el 1° de marzo de 2020", apuntó luego de confundir el año 2020 con el 2025 y causar las risas del auditorio y bromas sobre la reelección que, dijo, no se dará.

Noticia en desarrollo