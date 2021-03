Luis Lacalle Pou: "Mi sueño es que Uruguay sea de los primeros en abrir la frontera"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que no está satisfecho con la "cantidad de gente" que se vacunó y que se debería haber "llenado la capacidad ociosa" que hubo en la primera semana. "Pensaba ser el primer uruguayo en vacunarme", pero después "me pareció más lógico esperar", añadió el presidente en entrevista con El País.

Al ser consultado sobre si esta decisión la tomó luego de las irregularidades que sucedieron en Argentina con el caso de las vacunas vip respondió: "No fue como consecuencia de eso. Sí calzó justo ahí. Si las encuestas de intención de vacunarse hubieran sido muy bajas, capaz habría que haber dado ese paso para dar confianza. Pero como va en aumento la voluntad de vacunarse, y yo creo que va a ser una inercia positiva".

No obstante, el presidente considera que el ritmo de vacunación no viene "tan lento" y que a medida que la gente se vacune y vea que los efectos secundarios no son de entidad, la gente va a decir ‘me voy a vacunar’.

El 10 y 15 de marzo llegarán más de 1,6 millones de dosis de Pfizer y Sinovac contra la COVID-19, informó el presidente de República, y recordó que Uruguay está en los primeros lugares del mundo en el promedio de inoculados, respecto a la población. “Se va a cumplir con la meta de una muy buena vacunación en poco tiempo”, dijo. Además, se analiza usar el test antígeno para aumentar el aforo de espectáculos y fiestas.

¿Cuándo volveremos a la normalidad? El mandatario sostuvo que hablar de normalidad parece un poco extraño. "Sí estoy visualizando lo que va a pasar cuando Uruguay tenga la inmunidad de rebaño, cuando el mundo lleve una vacunación importante. Mi sueño, y para lo que voy a trabajar, es que Uruguay sea de los primeros países en abrir la frontera. Necesitamos las fronteras", agregó.

En el último consejo de ministros El gobierno remarcó que el criterio ha sido y seguirá siendo abrir actividades y evitar el confinamiento extremo. En este sentido, el presidente dijo que la vocación es "aperturista" y agregó: "El gobierno siempre fue partidario de abrir y no de cerrar, el gobierno siempre tuvo la vocación de libertad y no de confinar. Cuando tomamos medidas en otro sentido fue por necesidad. Cuando hablamos con el GACH, nuestra vocación es aperturista, es que la gente tenga más libertad".

Por el momento, las fronteras están cerradas para los propietarios extranjeros, Lacalle Pou informó en conferencia de prensa que se está trabajando en un pasaporte sanitario que permita ingresar al país sin realizar cuarentena a aquellos que hayan sido vacunados contra el covid-19 o que acrediten un test de anticuerpos en la sangre (conocidos como tests serológicos, lo que requiere haber tenido un test PCR positivo previamente). "Vamos a ir rumbo a la apertura de fronteras y de actividades", subrayó.