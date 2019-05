Lacalle Pou sobre falsificación de su libro: “Es obvio que fue alguien de la política”

El precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou decidió no ir a la firma de un pacto ético contra la difusión de noticias falsas que hace casi dos semanas reunió a varios precandidatos de todos los partidos en el Parlamento en un acto organizado por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) porque considera que no es necesario. “No necesito firmar un pacto ético. O soy ético o no lo soy. (A varios de los que firmaron) no les creo. Todo bien con la foto, pero hay que actuar en consecuencia”, dijo este miércoles entrevistado en radio Difusora Soriano, en el marco de una gira que está haciendo por pueblos de ese departamento.

Para el precandidato, hay quienes “borran con el codo lo que escriben con la mano” y puso como ejemplo una encuesta que le llegó a su esposa, Lorena Ponce de León, en la que se hacían preguntas “agraviantes” sobre el líder del sector Todos y que está convencido de que es trucha. “Era supuestamente mexicana y eso es pago por alguien”, agregó.

Lacalle Pou recordó también la falsificación de un capítulo del libro “Lacalle Pou, un rebelde camino a la presidencia” y afirmó que “es obvio que (quien encargó la falsificación) es alguien de la política”. “Estoy buscando quién fue el tarado, por no decir otros calificativos, que hizo esto y no lo encuentro. Está hecho desde fuera del país”, agregó.

Por esa falsificación hay dos denuncias en curso, una de la editorial Planeta y otra realizada por el equipo del precandidato. Interpol es quien lleva adelante la investigación.