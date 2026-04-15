Uruguay vs Chile en el Estadio Centenario; AUF lanzó la venta de entradas para el crucial partido de la selección femenina; mirá día, hora y precio

La selección uruguaya femenina volverá a ser local en el Estadio Centenario por la Liga de Naciones de Conmebol, torneo clasificatorio para el Mundial Brasil 2027, en el cierre de la ventana de tres partidos del mes de abril.

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El equipo que dirige Ariel Longo jugó el pasado viernes ante Perú en Cusco, con derrota 2-1, y este martes lo hizo ante Bolivia, en la altura de El Alto, donde logró una gran victoria por 2-1 que le permite mantener aspiraciones de llegar al próximo Mundial.

La selección uruguaya femenina que comenzó jugando este viernes ante Perú por la Liga de Naciones de Conmebol, eliminatoria para el Mundial 2027

Uruguay tiene 5 puntos en la tabla, está 8° , y se medirá ante Chile, que suma 7 y se ubica cuarta, en el segundo cupo para la repesca.

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¿Cuándo juega Uruguay vs Chile en el Centenario?

El partido Uruguay vs Chile se jugará este sábado 18 de abril a las 18:00 horas.

Venta de entradas para Uruguay vs Chile

La AUF lanzó este miércoles la venta de entradas, las que serán para un único sector, la Tribuna Olímpica.

El precio es de $ 190 y se venden por la web AUF Tickets. Menores de hasta 12 años ingresan gratis acompañados por un adulto.

La selección uruguaya femenina en la Liga de Naciones La selección uruguaya femenina en la Liga de Naciones

Así está la tabla de posiciones*:

SELECCIÓN PUNTOS PJ PG PE PP GF GC 1 Argentina 13 5 4 1 0 16 4 2 Colombia 13 5 4 1 0 11 4 3 Venezuela 8 6 2 2 2 10 5 4 Chile 7 6 2 1 3 7 6 5 Paraguay 7 6 2 1 3 6 7 6 Perú 7 5 2 1 2 7 13 7 Ecuador 5 5 1 2 2 5 4 8 Uruguay 5 5 1 2 2 5 6 9 Bolivia 1 5 0 1 4 2 20

*Los dos primeros irán directo al Mundial y el tercero y cuarto jugarán repechajes.

Uruguay se encuentra octavo con cinco puntos, pero quedó solo a tres puntos del cuarto cuando aún las celestes tienen jugar nueve puntos (el sábado ante Chile en Montevideo, el 5 de junio ante Colombia de visitante y el 9 de junio ante Venezuela en Montevideo).

Uruguay jugó cinco partidos en la Liga de Naciones con un triunfo, dos empates y dos derrotas: 2-2 con Argentina, 0-1 Paraguay, 0-0 Ecuador, 1-2 Perú y 2-1 este martes ante Bolivia.

PRÓXIMOS PARTIDOS:

Sábado 18 de abril:

En Montevideo hora 18: Uruguay - Chile

En Quito hora 18: Ecuador - Perú

En Barquisimeto hora 20: Venezuela - Bolivia

En Lanús hora 20: Argentina - Colombia

Libre: Paraguay