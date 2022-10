Lacalle Pou, Suárez y Tinelli en America Business Forum: Seguí en vivo el evento

Comenzó el America Business Forum 2022, seguilo en vivo:

Con gran convocatoria, el foro llamado este año Future Is Now, se celebra en el Centro de Convenciones de Punta del Este.

Pasadas las 9:30 de la mañana, tras una cuenta regresiva irrumpió en el escenario el presentador de America Business Forum, Ismael Cala.

ABF

"El ser humano casi siempre le gana a su entorno", señaló el presentador haciendo hincapié en la resiliencia y el rol activo que los ejecutivos deben tomar en un contexto de volatilidad y la incertidumbre en el centro del 2022.

Ignacio González Castro, fundador del evento, destacó el papel de Uruguay como iman de inversiones y negocios.

"Uruguay es un país abierto al mundo", destaco la vicepresidenta Beatriz Argimón que junto con el intendente de Maldonado, Enrique Antía, estuvo en la inaguración. Maldonado es "una tierra de encuentros", destacó Antía.

Luis Suárez

En entrevista con el fundador de America Business Suárez, el delantero Luis Suárez repasó su historia y trayectoria y se emocionó recordando el episodio con Patrice Evra cuando jugaba en Liverpool. A su vez agradeció a su familia, en especial a su esposa y a sus hijos por el apoyo durante los momentos más duros de su carrera.

En referencia a la selección, el delantero aseguró que "la gente debe querer ver al Suárez del 2013". "Ya no es el mismo Suarez, van pasando los años, pero la ambición de ganar no me la va a sacar nadie”, enfatizó de cara a Qatar 2022.

En el marco del foro de negocios, Suárez se explayó sobre su faceta como marca y reconoció que se esfuerza por esquivar lo mediático que pueda perjudicarlo. “Hay que transmitir valores, lo difícil que es llegar hasta arriba, mantenerse y seguir creciendo” y subrayó que en su experiencia es clave el entorno. “Hoy tengo gente alrededor que la escucho y me hace reconocer cuando no tengo la razón, porque el jugador de futbol se piensa que siempre tiene razón”.

Empresarialmente Suárez valoró el trabajo de su equipo en el complejo Luis Suárez en Ciudad de la Costa. “Aparte de invertir en el país, dar trabajo y generar proyectos. Intentamos dar facilidades a los niños que están creciendo en el complejo”, subrayó.

​Luego de ser sorprendido por un mensaje de su ex entrenador, Diego Cholo Simeone, el delantero recordó algunos de los aprendizajes que le han quedado de su carrera y destacó la importancia de la salud mental.

“Ir a un psicólogo no es porque estés loco, yo tenía que sacar cosa de cuando era chico”, señaló y recordó una anécdota. “Decía que faltaban cosas en la heladera y la psicóloga me respondió:´sufriste tanto que tu heladera estaba vacía, que ahora querés que tu heladera esté llena. Ahí me doy cuenta que si la heladera no está abarrotada, no pasa nada´”.

El jugador de Nacional dijo además que espera ser recordado por las pequeñas cosas que hizo "para dejar al paisito bien arriba" y al final de su exposición, se refirió a las críticas a la que se ven expuestos los futbolistas de su nivel: "que la gente no se olvide de que tenemos sentimientos", concluyó.