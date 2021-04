Lacalle confía en medidas tomadas y rechaza más restricciones aunque está disconforme con baja de la movilidad

Uruguay vive "los peores tiempos de la pandemia", el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, está disconforme con la baja en la movilidad registrada en todo el país en las últimas dos semanas, pero no prevé tomar mayores medidas de restricción y confía en que las disposiciones anunciadas el 23 de marzo comenzarán a tener efecto en los próximos días y disminuirá la cantidad de contagios por coronavirus.

En el gobierno estiman que los primeros resultados del plan de vacunación empezarán a verse entre fines de abril y los primeros días de mayo, por lo que adoptaron la consigna propuesta por el coordinador general del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, de que es necesario “blindar abril”.

El mandatario aseguró que las medidas tomadas como la suspensión de la presencialidad en toda la educación extendida hasta el lunes 3 de mayo, y el teletrabajo obligatorio en el sector público y exhortado a los privados, serán “suficientes” si la población acompaña con cuidados sanitarios.

Inés Guimaraens

Gobierno confía en que medidas disminuirán contagios

Pese a esto, Lacalle Pou expresó su preocupación porque la movilidad “pegó un salto” en los primeros tres días de esta semana, de acuerdo a la información proporcionada por el grupo de modelos y datos del GACH, con quienes se reunió previamente.

Este equipo había estimado que la baja en la circulación tras las medidas previas a Semana Santa había sido de alrededor del 20%, una cantidad insuficiente, según Radi.

La conferencia del presidente ocurrió el mismo día en que el Sistema Nacional de Emergencias informó que se registraron 3.935 casos nuevos de covid-19, una cifra récord con la que ascendió a 26.919 la cantidad de contagios activos.

Este miércoles murieron 40 personas y la cifra de fallecidos desde el inicio de la emergencia sanitaria es de 1.231. A su vez, hay 436 pacientes en CTI y la ocupación total de camas de cuidados intensivos asciende a 76% (son 689 sobre las 907 operativas), de acuerdo a los datos reportados por la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI).

El gobierno justificó la decisión de suspender la presencialidad en la educación hasta el lunes 3 de mayo bajo el argumento que esa actividad mueve "en el entorno de un millón de personas" y que si se quiere "blindar abril" las familias deben reorganizarse hasta la fecha de retorno para después "arrancar todo el año".

De acuerdo con datos relevados por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) a los que accedió El Observador, excluyendo a Defensa e Interior, la presencialidad en los ministerios no alcanza el 25%, mientras que semanas atrás estaba arriba del 35%. En el resto de la administración central, el porcentaje es un poco más alto aunque no llega a 40%, mientras las autoridades entienden que hay muchos servicios esenciales como ASSE o INAU.

“La virtualidad en el trabajo en el Estado ha aumentado sensiblemente y estamos básicamente conformes”, expresó Lacalle Pou.

Servicio Civil lanzará la próxima semana una encuesta de teletrabajo en los ministerios para obtener mayores insumos acerca de cómo está funcionando esa modalidad en cada oficina, y cómo podría mejorar su eficiencia.

Sin nuevas restricciones

Inés Guimaraens

Gobierno suspendió presencialidad educativa hasta mayo

El mandatario rechazó que fuera necesario “profundizar” en otras medidas sugeridas y advirtió sobre disposiciones que no pudieran ser cumplidas.

“Hablan de toque de queda. Tiene que haber una ley que así lo indique, porque estamos coartando la libertad”, dijo y se preguntó si cualquier persona que saliera de noche tenía que ser sancionada. “¿Un delito desacato? ¿Una multa? ¿Cuando se habla toque de queda que es lo que se quiere prevenir? Imagino que es que no hagan fiestas, no que un hombre no vaya al tambo, salga a trabajar en el taxi o angustiado a caminar”.

En una entrevista con el diario argentino La Nación, publicada algunas horas antes, Lacalle Pou también había descartado otras medidas, como el cierre de restaurantes y bares. “Significaría que mucha gente que vive de la propina, que vive del jornal, se quede sin parar la olla”, argumentó.

Por su parte, en la conferencia de prensa Lacalle Pou aseguró que pretender cerrar la frontera con Brasil era desconocer el funcionamiento de la vida binacional en esa zona y señaló que “otros” podían tirar “titulares” pero ellos debían “gobernar”.

Medidas económicas

Lacalle Pou anunció que la próxima semana la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, dará a conocer una batería de medidas de apoyo a los sectores más perjudicados por la pandemia, principalmente las pequeñas y medianas empresas (pymes).

“Hay sectores de la sociedad que están perjudicados, estamos analizando asistencias, hay otras medidas no sectorizadas que hacen a la vida diaria de algún insumo de los uruguayos y que va a tener un tratamiento especial por estar en un momento complicado de la pandemia y tiene consecuencias negativas en la vida económica”, sentenció.

La apuesta del Poder Ejecutivo es a que se comience a mesetear la curva de contagiados, ingresos a CTI y muertes, lo que impediría una saturación del sistema, y empezar a ver los resultados de la vacunación.

Inés Guimaraens

Salinas prevé aumentar ritmo de vacunación

El gobierno prevé continuar aumentando el ritmo de inmunización e incorporar gradualmente más vacunatorios, lo que llevará incluso a comenzar a inocular en algunas localidades los domingos.

Las proyecciones del MSP indican que de mantenerse esta velocidad, la última semana de abril ya se habrán vacunado 860 mil personas con la primera dosis de Sinovac y 550 mil con las dos dosis. "El resto queda vacunado en mayo con la segunda", dijo Lacalle Pou.

En cuanto a la vacunación con Pfizer, prevén que "esta semana van a quedar vacunados con la segunda dosis el personal de CTI, las emergencias médicas móviles", que son los funcionarios de la salud priorizados en una primera etapa.

Según el monitor de vacunación, hasta este miércoles hay 770.529 personas vacunadas con una dosis y 141.173 con las dos.