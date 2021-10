Lacalle sobre tributación: "Cada país debería impulsar la base tributaria que sea mejor para sus ciudadanos"

El presidente Luis Lacalle Pou, se refirió este viernes a la forma de tributación en Uruguay, después que el país entrara en la lista de la Unión Europea de aquellos "que aún no cumplen con las normas fiscales internacionales". "Creo que cada país debería impulsar la base tributaria que sea mejor para sus ciudadanos. Hay países que tributan a sus nacionales afuera del territorio, y hay países como el nuestro, que básicamente tributan a los que están dentro del territorio", afirmó en conferencia de prensa tras participar en el America Business Forum 2021.

"Hay una tendencia, no diría mundial, pero sí de una parte importante de los países, con respecto a la renta universal. Es una visión; se podrán imaginar que no lo voy a discutir públicamente, tengo mi punto de vista", agregó el presidente que señaló que para Uruguay "no sería lo más conveniente" ingresar en ese modo de tributación.

La Unión Europea (UE) sumó este martes a Uruguay a lo que se conoce como su lista gris de paraísos fiscales. Esta nómina incluye a países que aún no cumplen todas las normas fiscales internacionales, pero que se han comprometido y están en camino a aplicar los principios de buena gobernanza fiscal.

El tributarista Leonardo Costa afirmó que la decisión de la UE no tiene “nada que ver” con la LUC u otros cambios hechos por el gobierno, sino con un cambio en cómo Europa mira los regímenes no preferenciales o nocivos y su intención de ir hacia una renta mundial.

En diálogo con el programa Fácil desviarse, explicó que Uruguay grava con fuente de renta territorial todos los ingresos de personas físicas y jurídicas. El nuevo mecanismo –tiene que ver con todos los cambios del impuesto mundial– “está mirando bajo la lupa” los sistemas como el uruguayo que solo gravan la renta local, en este caso a través del IRPF.

“Lo que le estarían pidiendo a Uruguay es que vayamos a renta mundial al menos en personas físicas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo trabajo en Uruguay y me voy a trabajar a Paraguay hoy no pago por esa renta. Lo que me están diciendo es: declare esa renta y lo que haya pagado en Paraguay lo descuenta contra lo que sería la renta global. Ese es un cambio trascendente”, alertó Costa.

Reforma de la seguridad Social

Además Lacalle Pou se refirió al trabajo que viene realizando la Comisión de Expertos de la Seguridad Social (CESS) para la reforma jubilatoria.

"Hay un documento de un grupo de expertos que da algunas recomendaciones que obviamente no son vinculantes. Después tendremos, como gobierno, que decidir por donde avanzar y cómo avanzar y después tendremos que, si se decide avanzar que creo que es lo que hay que hacer, conseguir los votos del resto de los partidos para tener un sistema previsional sostenible", señaló Lacalle.

Lacalle habló luego que los integrante oficialistas de la comisión difundieran un borrador preliminar del documento que deberán entregar al Poder Ejecutivo. En ese documento se sugiere que "quienes nacieron en 1967 podrían ser la primera generación para la que la edad mínima pase a 61 años y así sucesivamente hasta la generación nacida en 1971 que sería la primera que tendría una edad mínima jubilatoria de 65 años".

"Le agradezco enormemente al grupo de expertos de todos los partidos políticos y de las organizaciones sociales que se dedicaron a trabajar en la reforma de la seguridad social. No lo dice este gobierno, lo vienen diciendo varios gobiernos que este sistema es insostenible, lo que pasa es que no la hicieron (la reforma). Nosotros decidimos avanzar sobre este tema", agregó el presidente.

"Si uno ve la tasa de decrecimiento demográfico del país —por suerte se estira la expectativa de vida y en condiciones mejores, se vive más y se vive mejor— y además vemos la relación activo-pasivo y sistemas específicos que están con problemas, como distintas cajas, algo hay que hacer", sentenció Lacalle.

Está previsto que el trabajo de la comisión finalice el próximo 31 de octubre, cuando debe elevar las recomendaciones al Ejecutivo. Sin embargo, en un comunicado de la CESS con fecha 24 de setiembre ya se contempló la posibilidad de una nueva prórroga que vaya más allá del mes de octubre y que se sumaría a prórrogas anteriores desde que la comisión comenzó a trabajar en las primeras evaluaciones el pasado noviembre de 2020.

Una vez que la comisión termine su trabajo elevará un documento al Poder Ejecutivo con recomendaciones para la reforma. Ese texto servirá como base para un proyecto de ley que el gobierno enviará al Parlamento en 2022. La idea inicial del Ejecutivo era presentar el proyecto este año pero las sucesivas prórrogas pedidas por el grupo de trabajo y el probable referéndum contra la Ley de Urgente Consideración -que según estiman las autoridades se va a realizar a fines de marzo de 2022- postergaron el tema para después de esa instancia electoral.