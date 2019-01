Lanas: estabilidad en Australia

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

El Indicador de Mercado del Este (IME) cerró este jueves en US$ 13,73 por kilo base limpia, perdiendo dos centavos en la semana. Luego de una semana posterior al receso en el mercado con buenos avances, los valores se estabilizaron, tanto en dólares estadounidenses como australianos.

En la moneda local el IME terminó en US$ 19,27 por kilo, ganando cuatro centavos en el balance semanal.

En los últimos días se dio una leve corrección en las lanas gruesas, que venían de importantes avances en las semanas previas. En las lanas de 30 micras se dio un incremento de 1,3% mientras en los lotes de 28 micras la baja fue de 1,2% y de 3,2% en 26 micras.

Para las lanas de 20 micras la ganancia fue de 0,3%, similar a las 19 micras.

La Unión de Consignatarios y Rematadores de Lanas pasó referencias solamente para lanas entre 22 y 25 micras con algún tipo de acondicionamiento.

Para lanas de 22 a 22,9 micras grifa verde el precio manejado fue de US$ 9 por kilo. Por lotes entre 23 y 23,9 micras la referencia grifa verde fue de US$ 8,40 por kilo. En tanto, para lanas de 24 a 24,9 micras grifa celeste y grifa verde los precios se ubicaron en US$ 7,50 y US$ 7,85 por kilo, respectivamente.

Recién se está armando el mercado y operadores indicaron que se ve más diferencias en la punta vendedora y compradora en las lanas finas donde queda menos oferta por comercializar.

Dentro de las lanas gruesas se siguen marcando las diferencias entre lotes entre 28 y 29 micras con más dificultad para ver oferta por encima de 30 micras, al igual que el año pasado.