Larrañaga: "¡No le tenemos miedo a las marchas, al Estado ni a nada!"

El senador Jorge Larrañaga cerró este jueves su campaña a favor de la reforma constitucional en materia de seguridad y exclamó, agitando la papeleta por el Sí, que no le tiene miedo "a las marchas" ni al "Estado" y confió en que el plebiscito nacional que impulsó en mayo de 2018 triunfará el próximo domingo.

"¡Por supuesto que nos vemos en las urnas!", exclamó el líder de Alianza Nacional durante su discurso en el Ateneo de Montevideo. El líder wilsonista también afirmó que el Partido Nacional será "garante de la seguridad pública de todos los uruguayos", estén en contra o a favor de la reforma que propone la creación de una Guardia Nacional compuesta por 2 mil militares, la creación de la reclusión permanente revisable, el cumplimiento efectivo de las penas y la habilitación de los allanamientos nocturnos.

Larrañaga, que encabeza la lista 2004 al Senado, se refirió a la multitudinaria marcha que tuvo lugar este martes en contra de la reforma constitucional. El senador reconoció que la marcha fue "grande" y recordó que "presuntamente" fue organizada "sólo para manifestarse contra la reforma constitucional". "Terminó coreando 'Martínez presidente'. ¡Era una marcha del Frente Amplio (FA)! Utilizando todo el poder", sentenció.

Leonardo Carreño

De esta manera, se preguntó dónde están las marchas por los 414 homicidios que tuvieron lugar en 2018, así como las 30 mil rapiñas y los "ciento y pico de miles de hurtos". "En esa marcha anduvieron el candidato a la Presidencia (Daniel Martínez), la candidata a la Vicepresidencia (Graciela Villar), el futuro nominado para ministro del Interior (Gustavo Leal)... Que por suerte va a quedar en eso porque va a ganar el Partido Nacional", dijo el líder de Alianza.

En su discurso Larrañaga también se refirió a las declaraciones del presidente Tabaré Vázquez, quien señaló este jueves en una conferencia de prensa que le resultaba "curioso" que el plebiscito nacional se fuera a aprobar cuando ningún candidato a presidente la apoya.

"La creación de una Guardia Nacional militar me parece que no está acorde al planteo que tenemos en cuanto a que ya hay una Guardia Nacional Republicana que está actuando. Hay que fortalecer a la Policía. La lucha contra el narcotráfico la debe hacer el Ministerio del Interior y la Policía, no el Ejército", sostuvo el mandatario.

Horas más tarde, en el Ateneo de Montevideo, el senador nacionalista le respondió a Vázquez. "Con todo respeto, desde el punto de vista político, personal e incluso por la propia circunstancia de salud que está viviendo, pero no tiene derecho a meterse hoy en la campaña electoral, pronunciándose por situaciones políticas que la gente dentro de horas va a resolver en las urnas", apuntó el dirigente blanco.

"¿Desde cuándo una iniciativa tiene más o menos valor en función de cantidad de dirigentes iluminados que la puedan apoyar, por más prestigio, por más respaldo popular que tengan?", se preguntó Larrañaga en relación a la negativa de los demás candidatos a apoyar esta iniciativa, incluido el de su partido, Luis Lacalle Pou.

Según los últimos sondeos, dos de las consultoras de opinión pública registraron una intención de voto a favor de la reforma por debajo de lo necesario para que sea aprobada, mientras que otras dos lo hicieron ligeramente por encima, aunque señalaron las dificultades de que con ese margen el plebiscito triunfe. En concreto, la última encuesta de Radar registró un nivel de adhesión de 43%, mientras que Factum arrojó 39%. Por otra parte, Equipos registró un nivel de adhesión de 51% y Opción de 52%.

"Martínez, mire que la Constitución no muerde"

Larrañaga también se refirió a las críticas de Martínez respecto a la reforma constitucional. El martes, mientras participaba en la marcha por el No a la reforma, el exintendente de Montevideo dijo que esperaba que no saliera el plebiscito ya que consideró que hay que "buscar caminos de respeto y darle funciones de seguridad a quienes están preparados". "Es la base de la democracia", dijo a los periodistas.

Unos días antes, en tanto, Martínez discutió con Ignacio Álvarez durante una entrevista en el programa Santo y Seña por los allanamientos nocturnos. El candidato puso como ejemplo una ocasión en la que estando en democracia fue víctima de un allanamiento nocturno y se mostró escéptico con que se vayan a respetar los derechos de los individuos si los allanamientos nocturnos se aprueban, aunque exista previo aval de un juez.

"El señor Martínez, que no sabe distinguir siquiera entre allanamientos diurnos o nocturnos. No entiende esa mínima. Nos acusa de que no es la forma democrática. ¡Increíble!", exclamó Larrañaga en el cierre de su campaña. "Martínez, la Constitución es un librito básico y fundamental. Léalo. No muerde. Mire que no muerde. El problema es que la Constitución la utilizan cuando les sirve y cuando no les sirve la tiran a la basura. ¡Y no pasa nada!", sentenció.