Larrañaga: "Si Martínez quiere acordar, tiene que romper el programa del FA en mil pedazos"

A una semana de las elecciones nacionales, el senador del Partido Nacional Jorge Larrañaga encabezó un acto de su sector –Alianza Nacional– en la sede de la lista 2004 este domingo al mediodía, en el que se refirió a las posibilidades de Daniel Martínez a la hora de negociar acuerdos con otros partidos. Larrañaga, que estuvo acompañado de la fórmula presidencial del partido –Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón–, aseguró que el candidato oficialista no podría nunca "acordar para afuera" porque "implota hacia adentro".

"Hay que decirlo claramente: hay que saludar al Frente Amplio. Hay que saludarlos porque se van. Pero hay que decir también que el candidato oficialista Daniel Martínez no puede acordar con nadie hacia afuera, porque implota hacia adentro. No puede acordar hacia afuera porque si no tiene que partir en mil pedazos el programa del Frente Amplio", dijo el líder de Alianza Nacional.

"Hemos tenido y vamos a tener que enfrentar una suerte de colonización cultural orquestada con toda la virulencia para utilizar todos los mecanismos que tienen contra la oposición. Ponen el gobierno que debería ser de todos los uruguayos al servicio de una fuerza política. Colonizan culturalmente los colectivos, la cultura, las organizaciones sociales y sindicales y vaya si hemos tenido que soportar eso los que hemos recolectado las firmas para el plebiscito", agregó también Larrañaga, en referencia la reforma constitucional que en materia de seguridad él impulsa.

Lacalle Pou, por su parte, también se refirió a las posibilidades de Martínez a la hora de acordar con otros espectros políticos. El candidato a la presidencia por el Partido Nacional dijo que el Frente Amplio quedará "aislado" tras el resultado del próximo domingo, dado que no "sembró unión, ni puentes importantes". "Tenemos claro que el Frente Amplio va a ser incapaz de formar una coalición con otros partidos", dijo ante los militantes.

"Sé que algunos no están aguantando la presión. Sé que algunos están muy nerviosos porque hay olor a alternancia y no quieren soltar el poder en el que están apoltronados. Nosotros no tenemos que perder el foco", finalizó el candidato.