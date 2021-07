Larreira, el gran ganador de la serie clásica que ya palpita una nueva reconstrucción de Peñarol

El martes 6 de julio, hace apenas 16 días, la continuidad de Mauricio Larriera estaba bajo cuestión. Peñarol había perdido 2 a 0 en su visita a Nacional por la novena fecha del Torneo Apertura, el tricolor y Plaza Colonia le sacaban seis puntos de ventaja y la serie clásica que asomaba por la Copa Sudamericana era su única chance para seguir al frente del club.

Aquel martes, la directiva ratificó la continuidad del entrenador, quien le había manifestado personalmente al presidente Ignacio Ruglio su convicción en el trabajo y las posibilidades de Peñarol. Tener el respaldo del área deportiva que comanda Pablo Bengoechea fue crédito suficiente para obtener el respaldo del consejo directivo aurinegro.

Era la segunda vez, tras asumir el cargo el 5 de enero de este año, que el DT aurinegro se iba a jugar la continuidad. La primera vez fue contra Cerro Largo, en la serie de la primera fase de la Copa Sudamericana, que empezó cuesta arriba porque el arachán, en el Viera, le remontó un 2-0 a 2-2. Pero en la revancha logró un triunfo inapelable. Después, en la fase de grupos, el equipo desplegó un fútbol de alto vuelo hasta que David Terans emigró a Athletico Paranaense.

Desde entonces, Larriera comenzó lo que él mismo denominó "la reconstrucción" de Peñarol. Nicolás Schiappacasse se había lesionado, Facundo Torres y Giovanni González fueron cedidos a la selección, Walter Gargano y Carlos Rodríguez contrajeron covid-19 y Fabricio Formiliano recibió una oferta para emigrar a México. El equipo no pasaba del empate en el plano local. Y el invicto cedió justamente en el clásico.

Tras un triunfo contra el modesto Cerrito, Peñarol encaró la llave de la Sudamericana entre la espada y la pared. Nacional local y entonado. Peñarol malherido. Por eso, el gran ganador de esta serie fue Mauricio Larriera.

En primer lugar, porque siguió aferrado a su librito, a sus formas futbolísticas. En lugar de aferrarse al cargo con afán resultadista fue al frente. Dio la cara. Y como corolario de su convicción reflotó la mejor versión del equipo.

Porque en el partido de ida, Peñarol se floreó en el Parque. Jugó un fútbol de alto vuelo y le ganó 2 a 1 a Nacional, en un resultado que no reflejó la real diferencia entre un equipo que jugó a protagonista y otro que mutó de identidad para convertirse en una tibia y cautelosa versión defensiva.

Este jueves, en el Campeón del Siglo, había que cerrar la serie. No iba a ser fácil. Porque Nacional iba a volver a proponer el estilo de juego que llevó a Alejandro Cappuccio al lugar que actualmente ocupa. Porque el propio Peñarol se debía realizar ajustes defensivos y ser más efectivo en ataque.

Todo eso pasó, pero en partes. Nacional quiso pero no pudo. Se encontró con un Peñarol robustecido anímica y futbolísticamente. Nunca pudo el tricolor mandar en terreno de Walter Gargano ni Pablo Ceppelini. Y a partir del minuto 59' el encuentro fue todo oro y carbón. Eso sí, el equipo volvió a perdonar arriba y a relajar la concentración en el último instante del partido concediendo un gol.

La derrota solo le sirvió a Nacional para maquillar una derrota rotunda. Porque Peñarol, que pintaba mucho menos fue mucho más.

Pablo Porciúncula / Pool / AFP

Larriera tuvo el gran valor de la convicción

Y sin embargo, Larriera casi que no se permitió celebrarlo. "Vamos a disfrutar un par de horas este pasaje a cuartos y ya enfocarnos en el partido del fin de semana porque es Peñarol y no se pude dejar pasar ninguna opción porque todo lo que jugamos tenemos que ganarlo", dijo en conferencia de prensa post partido apuntándole a Liverpool.

Cuando le consultaron sobre el futuro rival en la Sudamericana, Sporting Cristal, dijo: "No me puse a pensar ni observar al rival, ni siquiera sabemos con qué jugadores vamos a contar de aquí para adelante. El fútbol es así. Conozco a Sporting Cristal, trabajé hace años en Perú, lo he observado, tengo bastante conocimiento de sus futbolistas y el estilo de juego que desarrollan. Después veremos con qué plantel contamos y en qué momento se encuentran ellos".

¿A qué se refirió Larriera? Al período de pases local que se abre del 2 al 28 de agosto y a la latente posibilidad de que emigren jugadores nuevamente.

La dirigencia de Peñarol fue enfática semanas atrás cuando anunció que no iba a analizar ofertas por jugadores hasta que pasaran los clásicos por la Sudamericana.

En ese sentido, no se trató la oferta que llegó por Formiliano quien tras estar unos partidos afuera del banco tuvo que apurar su regreso para jugar los clásicos. Y el zaguero, lejos de sentir el parate, lejos de tener la cabeza más en la salida al exterior, volvió a demostrar que esta clase de partidos le calzan como anillo al dedo porque es donde demuestra su mejor versión.

Staff Images / Conmebol

Ahora será tiempo de evaluar ofertas por Formiliano

Además, Joaquín Piquerez está desde hace ya varias semanas en el radar de diversos mercados. Cádiz de España, Grecia, México. En las últimas horas llegó con insistencia el interés de Palmeiras que negocia con Roma la venta de Matías Viña.

Staff Images / Conmebol

Joaquín Piquerez, el primero en la puerta de salida

Peñarol sabe también que en la Copa América valorizó a su joya Facundo Torres, por quien pueden llegar ofertas concretas.

Además, cuando termine el Apertura se terminará el contrato de Rodrigo Abascal, que no será renovado.

Desde hace un buen tiempo, la dirigencia trabaja por el retorno del argentino Cristian Lema y la llegada de Gastón Silva. Días atrás surgió como posibilidad cierta la chance de contar con la vuelta de Brian Rodríguez, que sería un pase de lujo para el mercado local porque se trata de un extremo de excelentes condiciones.

La reconstrucción le vuelve a golpear la puerta a Larriera. Otra vez luego de encontrar la mejor versión de Peñarol.