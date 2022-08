Larriera dijo que pensó en cobrar dinero por las entrevistas que brindaba como DT de Peñarol y donarlo a instituciones de beneficencia

El exentrenador de Peñarol Mauricio Larriera confesó este domingo que durante su gestión en los aurinegros pensó en la posibilidad de cobrar por las entrevistas.

El comentario lo realizó en una entrevista que brindó a Ideas Cruzadas (Tv Ciudad) y en la que realizó una extensa explicación.

“Por lo que me tocó vivir en 19 meses en lo que llamo un gigante, yo tomé una decisión dura y polémica para los medios. Cuando somos campeones envié un mensaje de difusión a todos los medios que fui justo pero no fui equitativo. Fui justo porque no le di entrevista a nadie, porque tenía que dar entrevista a muchísima gente y la demanda era imposible. Pero no fui equitativo porque hubo gente a la que le daría con gusto una entrevista y daría todo, y hay gente a la que no le daría una entrevista”, aseguró el exDT aurinegro.

Larriera explicó que hay una “industria mediática”, que está “más empecinada en buscar ciertas cosas que en 19 meses en el club no ocurrieron”.

El entrenador dijo que no tuitea “nunca” porque las “redes cloacales” son “todo un tema”. “Lo escuché alguna vez: el Twitter es un lugar virtual donde los anónimos se transforman en famosos y los famosos en tontos”.

Larriera, quien se coronó campeón uruguayo con Peñarol en 2021, dijo que tomó la decisión de no dar entrevistas porque no le daba el tiempo.

Además, aseguró que sintió dolor por lo que se estaba diciendo en los medios, sobre todo porque le hacía daño a su familia.

“En un momento pensé, y esto lo voy a decir públicamente por primera vez, cobrar las entrevistas. Cobrarlas, con un escribano, y donarlas a instituciones de beneficencia. Porque si bajo el escarnio de Larriera hacemos dinero, ese dinero tiene que valer algo”, confesó.

El DT, que renunció a su cargo tras la primera fecha del Torneo Clausura, agregó: “Como estuve en Peñarol 19 meses y no me dio para aportarle algo más a la sociedad, que era lo que quería de forma subyacente a ser campeón, lo pensé. Hubiera sido un escándalo porque somos pobres y tengo mucho respeto por el periodismo, per la industria mediática me molesta mucho en algunas cuestiones que se tratan de manera tan banal y no le aportamos al fútbol para enriquecer la discusión”.