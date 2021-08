Larriera: "Llegué con una desaprobación del 99,9%, pero no me hace daño"

El entrenador de Peñarol Mauricio Larriera dejó soltar sus emociones este miércoles luego del triunfo de su equipo ante Sporting Cristal con la presencia de 5.000 espectadores en el Campeón del Siglo, resultado con el que se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana. El DT habló de la "desaprobación" con la que desembarcó en el club, dejó en claro que de niño era hincha del club y forjó con la ilusión aurinegra su camino en el fútbol y también resaltó la importancia del área deportiva que comanda Pablo Bengoechea.

"Los entrenadores convivimos con los cuestionamientos, es lo más normal y más en un equipo gigante como es Peñarol; llegué con 99,9% de desaprobación, no me hace daño porque sé que tengo que trabajar, generar un buen ambiente y ganar con un estilo de juego determinado", expresó en conferencia de prensa.

Staff Images / Conmebol

El DT resaltó el aporte de Olivera, Bengoechea y Cedrés

Varias de las preguntas, donde los periodistas no podían escuchar qué se consultó antes porque la conferencia se realizó en forma virtual, apuntaron al hecho de volver a jugar con público en las tribunas.

"Fue de lo más especial que me ha pasado en mi carrera, lo soñé jugando descalzo en el campito Las Moras con la camiseta de Peñarol con el número 9 pintado por mi madre y tener hoy la oportunidad que me da el destino de jugar con gente fue emotivo por lo que tuve que contener y gestionar mis emociones", declaró.

"Estamos haciendo una muy buena Copa, no sé a qué se refieren con vaivenes porque esto es fútbol, pero para este partido tuvimos que manejar el gerenciamiento de las emociones; sabíamos lo que debíamos esperar si hacíamos un gol o si el rival nos sometía con la pelota. De eso se encargan los referentes de la institución e incluso el área deportiva, con el Indio (Walter Olivera), Pablo Bengoechea y Gabriel Cedrés, que colaboraron mucho con el tratar de gestionar esas emociones que muchas veces llevan a paralizarnos en los partidos y lo hicieron muy bien", afirmó el entrenador de Peñarol.

"Se planificó en lo anímico y en lo futbolístico donde teníamos certezas y la única duda era que volvía la gente. Pero no subestimamos a nadie, lo encaramos con mucha madurez tratando de dar tranquilidad y manteniendo el buen ambiente que hay en el día a día que es muy importante porque las relaciones humanas quizás sean lo más importante de este deporte", agregó.

"Era la obligación que teníamos hoy de local con nuestra gente, cada partido es una historia, poder jugar con una pequeñita parte de la hinchada, para mí es un sueño de chico, sentir el aliento de la gente, la emoción del hincha de volver en situación de pandemia. En lo táctico-estratégico teníamos que cerrar la llave, hacer un partido bueno en todas las facetas del juego porque sabíamos que el rival tiene mucha posesión de pelota por lo que tratamos de cortar esos circuitos y que funcionaran nuestras alas. No cambió mucho porque siempre en todas las canchas salimos a ganar", expresó cuando se le consultó qué había cambiado en esta revancha con respecto al partido de ida.

Un par de preguntas se enfocaron en el cambio que hizo obligado por la lesión de Facundo Torres, a quien sustituyó por Juan Manuel Ramos pasando a Valentín Rodríguez de extremo izquierdo. "Queríamos verlo a Juan Manuel Ramos, que si bien lo conocíamos no había tenido la posibilidad de jugar, teníamos que hacer posesiones más largas, mejorar el juego área y él tiene oficio. Valentín es polifuncional y versátil, lo estamos construyendo como lateral, pero puede hacer toda la banda y hacer un buen tándem como el que tenemos por derecha para darle amplitud al frente de ataque".

Pablo Porciúncula / Pool / AFP

Juan Manuel Ramos marcando a Jesús Castillo

"Con Ramos quedé muy conforme, satisfecho; tiene oficio, se involucró rápidamente en el juego del equipo. lo que le pedimos lo pudo hacer, contra un rival muy duro. Valentín sabía lo que podía dar porque se formó como extremo por fuera, nos dio recorrido y ayudó al lateral, es una evaluación muy positiva", agregó.

Staff Images / Conmebol

Valentín Rodríguez, de lateral a extremo

Canobbio: "Este equipo tiene hambre de gloria"

También contestó en conferencia de prensa Agustín Canobbio quien dijo: "Estoy disfrutando el presente, más con este triunfo y el momento del plantel en lo personal estoy tranquilo voy día a día, si viene la citación a la selección bienvenido sea", expresó sobre si se ilusiona con ser citado a la selección uruguaya para la venidera triple fecha de Eliminatorias.

L. CARREÑO

Agustín Canobbio atraviesa un gran momento

"Fue algo maravilloso, era como la primera vez que me tocó jugar con la gente, volvimos a sentir ese aliento, ese plus que te da la gente de Peñarol, hay que disfrutarlo y no ponerse nervioso, se sintió el apoyo de toda la gente", dijo con respecto a la vuelta de la hinchada.

"Se sintió muy motivador. Estamos en el debe en el fútbol uruguayo en copas internacionales y trataremos de dejar a Peñarol lo más arriba posible, este equipo tiene hambre de gloria pero hay que ir paso a paso", agregó.

El ex Fénix dijo que la fractura de peroné que sufrió el año pasado defendiendo a Fénix fue clave para controlar el factor ansiedad y llegar a una mejor versión futbolística: "Sinceramente cuando me pasó la lesión que tuve, con mi familia sufriendo porque uno esconde ese sentimiento, pude bajar un par de cambios, mi ansiedad, empecé a ir día a día y estoy muy tranquilo con la ansiedad bastante controlada a partir de esa lesión que no se la deseo a nadie".