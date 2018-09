Las cabezas detrás de la estrategia de Lacalle Pou

Más allá de giras con dirigentes, recorridas por todo el país y críticas al gobierno, Luis Lacalle Pou quiere que en su sector a las muestras políticas se le sumen las técnicas. Lo hace, por ejemplo, cada 2 de marzo desde 2016 con las propuestas que presenta públicamente y que envía al presidente de la República, Tabaré Vázquez, en las que están presentes las ideas elaboradas por más de 400 técnicos, pero que no los tienen como protagonistas. Por eso, desde hace tres meses, la estrategia dio una especie de vuelta de tuerca y quienes empezaron a recorrer el país no fueron los políticos que integran las filas del sector Todos, sino los coordinadores de los equipos temáticos, que en las visitas a distintas localidades buscan insumos de organizaciones sociales, sindicales y la sociedad civil para poder sumar al programa de gobierno que presentarán en los primeros meses del año que viene.



Ocho de los asesores de Lacalle Pou en diferentes áreas reciben en jornadas de diez horas a personas que realizan diferentes planteos, que se terminan resumiendo en tres preocupaciones principales: educación, seguridad y economía. Cuando el grupo llega a una localidad tiene una agenda de encuentros con quienes se anotaron para ser escuchados, y por momentos lo sienten como una catarsis. El filósofo y experto en educación Pablo Da Silveira es uno de los ocho que realiza la gira y repite la palabra “escuchar” con frecuencia. La repetición no es producto de una redundancia sino del objetivo central de las recorridas sin políticos: dejar los planteos de lado y recibir las propuestas y quejas de la gente.





“La idea es que esto se integre al proceso de elaboración programática y creemos que un buen programa tiene que tener dos cosas. Por un lado, una base técnica muy sólida. Por el otro, tiene que tener sensibilidad humana de miles de situaciones concretas, de personas no visibles, que a veces no tienen ninguna voz que las represente”, dice Da Silveira a El Observador.

Si bien aseguran que con sus recorridas no buscan hacer críticas a los tres gobiernos del Frente Amplio, a Da Silveira las desliza con frecuencia. “Estas jornadas nos confirman cosas que nosotros veníamos pensando y que ahora pensamos más que antes. Por ejemplo, Uruguay está poblado de personas y organizaciones voluntarias que ponen pasión, esfuerzo y un trabajo brutal. Pero estos gobiernos han tenido una visión totalmente estatizadora y han debilitado a las organizaciones, han dejado de dar apoyo y han intentado sustituirlas, con resultados muy malos. Seguimos pensando que es parte de una estrategia global solucionar esa clase de problemas y afirmarse en lo que la sociedad es capaz de hacer”, afirma.



En el caso de la seguridad, protagonista en la mayoría de los encuentros, el asesor Álvaro Garcé cree que han confirmado “un hartazgo en potencia”. “Nos ha permitido apreciar que solo vemos una parte de la crisis que tenemos en seguridad pública. Hay mucha gente que nos dice que ya no denuncia más y vemos, desde un punto de vista más subjetivo, hasta qué punto la gente se siente indefensa”, explica.

Lea también: Cuatro ideas fuerza de los asesores lacallistas



Cada uno de los coordinadores tiene a su cargo alguno de los 21 equipos que trabajan en diferentes áreas programáticas dentro del sector. Los planteos son sistematizados y separados por temática, para que los técnicos puedan trabajarlos. Por el momento, estiman que han recibido más de 500 reclamos, quejas e iniciativas que, según el encargado del área de agro Juan Ignacio Buffa, son “multifactoriales”. “Por eso (quienes se acercan) son escuchados por especialistas de todas las áreas, porque para resolver los problemas hay que encarar instrumentos de varios lados”, explica.



Azucena Arbeleche, asesora de Lacalle Pou en temas económicos, refuerza ese concepto y agrega que una parte esencial de las giras implica que los temas sean escuchados por los especialistas de las diversas áreas. “En general tenemos reuniones cada uno en su temática, por sectores, pero aquí lo que dijimos fue que teníamos que sistematizarlas para todo el territorio nacional”, señala.





A las reuniones con agenda se le agregan cabildos abiertos en los que quien quiera puede pedir el micrófono y hacer un comentario, así como la posibilidad de realizar planteos a través de una página web diseñada para eso. ¿Cómo llevar todo eso a parte de los lineamientos del programa de gobierno de uno de los precandidatos nacionalistas? Según lo que relatan Arbeleche, Da Silveira y Buffa, el primer punto es una agenda ajustada, que tiene como mojón importante la segunda quincena de octubre, cuando tendrán el congreso nacional del sector en el que presentarán las primeras líneas programáticas.



Para eso, la coordinación de los equipos es la base porque deben analizar cada una de las propuestas ya divididas por tema, mientras la gira sigue en pie. El siguiente mojón les cortará bastante el verano, porque en los primeros meses del año que viene presentarán el programa y apenas comenzado el 2019 deberán trabajar en finalizar ideas y propuestas concretas.



¿Y la coordinación interna?

Da Silveira y el jurista Nicolás Martinelli llevan la posta de coordinación de los 21 grupos. “Lacalle Pou me presiona a mí y yo los presiono a ellos”, bromea el filósofo.

En algunas de las agrupaciones por temática hay un asistente de coordinación y subgrupos. Cada uno se reúne por su lado con una agenda que cumplir y entregas de documentos que van perfilando el programa.





Pese a que hay ocho líderes, eso no necesariamente significa que se conocieran cabalmente entre sí. De hecho, para el asesor en materia de seguridad, Garcé, la gira tuvo también como consecuencia que la relación entre todos se afianzara. “Nos fortalecemos como grupo porque son horas de convivencia, traslados y jornadas compartidas que van solidificando los vínculos personales. En lo personal, me ha permitido conocer a algunos técnicos con los que había tenido poca interacción”, sostiene.



Los coordinadores sienten que en los últimos meses se han acercado más personas a aportar sobre temáticas en las que están especializados. Da Silveira asegura que se trata de un trabajo totalmente voluntario. “La gente está ahí porque quiere, de forma totalmente honoraria. Es compromiso, involucramiento, amor por el Partido Nacional y por el país”, dice. El trabajo voluntario de unas 400 personas lo asocia primero con la vocación y la agrega otro concepto: una militancia que prefiere dejar de lado a la política y concentrarse en las ideas.

Quiénes son los ocho asesores de Lacalle Pou

Álvaro Garcé



Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales y docente de la Universidad de la República, de Montevideo, Católica y Claeh en carreras de grado y posgrado. Fue profesor de la Escuela Nacional de Policía entre 2007 y 2014 y trabajó como Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario entre 2005 y 2014.

Rodrigo Ferrés

Es abogado y tiene un máster en Derecho Administrativo por la Universidad de Navarra, España. Trabaja como docente en la Universidad Católica en esa disciplina. Además de Derecho Administrativo, también se especializa en Regulación Económica y Proyectos de Participación Público Privada.

Juan Ignacio Buffa

Es ingeniero agrónomo graduado de la Universidad de la República. Trabaja como consultor agropecuario para empresas. Se especializa en gestión de empresas, análisis y visualización de información y en diseño y optimización de los procesos productivos de la empresas.



Mario Arizti

Es abogado y se especializa en relaciones laborales y de seguridad social. Integró el Directorio del Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop) entre 2013 y 2015, fue inspector de trabajo entre 1999 y el 2002 y subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entre 2003 y 2005, durante el gobierno de Jorge Batlle.

Nicolás Martinelli

Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, especializado en Administración Financiera y Comercio Exterior. En 2010 fue candidato a alcalde por el Municipio E de Montevideo por el Partido Nacional y fue electo concejal para el período de 2010 a 2015. Asesoró al Parlamento en temas de ordenamiento jurídico.

Pablo Da Silveira

Es doctor en Filosofía, docente de Filosofía Política y director del Programa de Gobierno de la Educación en la Universidad Católica. Entre 2008 y 2011 fue integrante del Consejo Consultivo de Educación Terciaria Privada del Ministerio de Educación y Cultura. Dirige el Centro de Estudios del Partido Nacional.

Hugo Odizzio

Es ingeniero civil y tiene un máster en Administración y Gestión de Sistemas de Seguridad Social y en Gestión de Servicios de Salud. Integró el directorio del Banco de Previsión Social (BPS) entre 2010 y 2014 propuesto por el Partido Nacional. Entre 2007 y 2008 participó del proyecto para llevar adelante el Sistema Integrado de Salud.

Azucena Arbeleche

Es economista y tiene un máster en Macreconomía. Integra el Centro de Estudios del Partido Nacional y es consultora de privados. Fue directora de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía (2011-2014) y asesora en esa área (2005-2010). Tambén asesoró al MEF en temas de macroeconomía.