Las críticas despiadadas a Cavani en Inglaterra: "Se suma a la farsa de lesiones"

La situación de las lesiones que sufrió Edinson Cavani, que se juntaron con las de Cristiano Ronaldo, llevaron a que en las últimas horas llovieran críticas sobre ambos, pero sobre todo, por el uruguayo por sus continuas ausencias en los partidos de Manchester United.

"Mancheter United sabe a quién culpar ya que Cristiano Ronaldo y Edinson Cavani se suman a la farsa de lesiones", tituló el diario The Mirror, uno de los más leidos de Inglaterra.

Al hablar del salteño, se explaya normalmente con ironía y con críticas en algunos casos, despiadadas.

"Manchester United parece haber adoptado un enfoque suave con sus jugadores estrella sobre las ausencias por lesiones, y la atmósfera de 'campamento de vacaciones' se refleja en los resultados", explica el medio.

El fin de semana pasado, el técnico interino del club, el alemán Ralf Rangnick, admitió que había aceptado el consejo de su vasto equipo de personal médico y decidió no elegir a Cristiano Ronaldo o Edinson Cavani.

Rangnick dijo: "¿De qué sirve si te digo que es frustrante? Es solo un hecho, si los jugadores les dicen a los médicos que no están en forma y que no pueden jugar, tengo que aceptarlo".

"Edi entrenó en los últimos tres días. Entrenó bien, pero aún sentía después de esas tres sesiones de entrenamiento que no estaba en condiciones de jugar. Como entrenador, no puedo obligar a un jugador si no se siente en condiciones de jugar".

Según The Mirror "las campanas de alarma deben estar sonando tan fuerte dentro de la cabeza de Rangnick cuando se trata de Cavani y algunos otros, que está en peligro de quedarse sordo".

El importante medio inglés agrega: "Los pantalones (sic) de Cavani cuestan casi 10 millones de libras (unos US$ 13.200.000) por temporada al United, pero parece que ahora está eligiendo cuándo y dónde está preparado para jugar".

The Mirror se explaya. "Ha pasado más de un mes desde que el veterano delantero se vistió por última vez con la camiseta del United, pero en ese tiempo aún se las arregló para volar de regreso a Sudamérica para representar a Uruguay".

También habla de Cristiano Ronaldo a raíz del mismo tema y de la ausencia de ambos en el clásico contra Manchester City de Pep Guardiola el pasado domigno en el Etihad Stadium, cuando perdieron el clásico 4-1.

"Mientras tanto, se informó que Ronaldo tenía un problema en la cadera que lo obligó a perderse la paliza contra Manchester City, pero los jefes del United aún le dieron permiso para subirse a un avión y regresar a Portugal. Quizás estos dos viejos y astutos profesionales sabían lo que se avecinaba en el Etihad".

Y no termina allí: "Pero el hecho es que el United, los llamados bastiones del juego inglés, se han metido en la ridícula posición de permitir que sus estrellas dicten cuándo juegan realmente".

"Cavani ha estado dando vueltas al United durante meses. El ex técnico Ole Gunnar Solskjaer le concedió unas vacaciones de ocho semanas en el verano (europeo), y se perdió la derrota del mes pasado en la Copa FA ante Middlesbrough porque no se molestó en romperse el lomo para regresar de Sudamérica".