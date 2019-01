Las señales bursátiles se inclinan a favor de Guaidó

Los bonos en dólares del gobierno venezolano y de la petrolera estatal Pdvsa alcanzaban el jueves 24 su nivel más alto desde 2017, luego de que el respaldo de Estados Unidos al líder opositor Juan Guaidó alentó expectativas de cambio en un país sumido en una crisis. Los títulos soberanos se dispararon 7% después de que Guaidó se autoproclamara presidente interino.

Al respecto El Observador consultó al economista venezolano Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, quien dijo que “el mercado sabe que con Nicolás Maduro al frente, no tienen posibilidades de un proceso amigable, o que lleve a u buen término la reestructuración de la deuda, porque las sanciones de EEUU que caen sobre Maduro no le permiten reestructurar deudas”.

Se trata de cuatro mil millones de dólares en bonos con vencimiento en 2027 que están en situación de default. Las alzas de la deuda se han propagado a otros bonos soberanos del país y de Pdvsa. A la fecha, Venezuela acumula US$ 9.000 millones en intereses de sus bonos impagos, según cálculos de Bloomberg.

Leé también Qué está pasando en Venezuela: cómo fueron las 3 semanas de escalada de tensión entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro

Ecoanalítica señaló que la producción de Pdvsa ha disminuido a mínimos históricos en los últimos cinco años. La petrolera estatal pasó de producir 2,6 millones de barriles diarios de crudo en 2012 a 1,2 millones en setiembre de 2018. Según Oliveros, la caída continúa. Además, gran parte de esa producción se exporta como pago a compromisos externos, por lo que no generan flujo de caja a Pdvsa (ni al país).

“Situación crítica”

A fines del año pasado la Asamblea Nacional Constituyente (oficialista) aprobó 1,5 billones de bolívares para el presupuesto del país para 2019, esto equivale a US$ 3.857 millones, según la tasa oficial de cambio.

Eso en el marco de un sector financiero que se ha empequeñecido brutalmente. “El tamaño del sistema financiero venezolano equivale a un banco mediano de Colombia; la situación es crítica”, señaló Oliveros. Todo indica que si la crisis venezolana se profundiza, la vulnerabilidad de la banca aumentará.

Según el FMI, el PIB de Venezuela caerá más del 5% este año, consecuencia del desplome de la producción petrolera y de la inestabilidad política y social que vive el país. La inflación alcanzará 10.000.000 % durante 2019, si se continúan las mismas políticas económicas del gobierno, dice el organismo. Esto hiperinflación se fundamenta principalmente en el deterioro de las cuentas fiscales (por la caída en la factura petrolera) y en la depreciación significativa de la moneda.

La deuda externa es cercana a los US$ 125.000 millones y el gobierno debe pagar unos US$ 9.000 millones en el correr de este año. Nuevamente una soga al cuello y riesgo de default.

Cabe recordar que el gobierno venezolano lanzó un “programa de recuperación económica” hacia fines de 2018, que incluye aumentar los ingresos de divisas internacionales al país, la expansión de la criptomoneda petro como moneda internacional y un plan de ahorro en oro. Esto ha sido visto con escepticismo por los mercados, ante el colapso evidente de una economía que no ofrece signos de mejoría.

Organismos internacionales alertan del riesgo de una pérdida del 60% de la riqueza per cápita entre 2013 y 2019, cifra que se asemeja al empobrecimiento que sufren los países en guerra.

El gobierno venezolano ha manifestado en diversas oportunidades que la crisis y el deterioro económico, en especial el desabastecimiento de alimentos y medicina, se deben principalmente a saboteos del “imperialismo” que quieren socavar con la “revolución bolivariana”.

Desde hace año se niega a publicar información oficial del Banco Central de Venezuela sobre los índices de inflación, entre otros indicadores.