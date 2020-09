Lautaro Techera, la obra del INAU que bajó un récord nacional histórico

Sudamericano infantil de Cali. Noviembre de 2015. El chiquilín uruguayo Lautaro Techera es llamado a competir en la prueba de lanzamiento de jabalina. El oficial de control le pide para revisar sus zapatos con clavos. El atleta frunce el ceño: “No tengo, yo lanzo así no más, de championes”, le contesta. Y así, el oriundo de Mercedes hacía su estreno internacional en el mundo del atletismo.

Hoy, con 18 años cumplidos en mayo, Techera ratificó por qué es uno de los proyectos más promisorios que tiene el atletismo nacional: tras cinco meses de parate por la pandemia de coronavirus se presentó en la pista oficial Darwin Piñeyrúa y con una marca de 62,98 metros batió el récord nacional junior (sub 20) y el absoluto.

La marca estaba en posesión del fraybentino Mario Alaniz con un registro de 61,68 m conseguido en San Pablo. Se trataba del quinto récord más longevo del atletismo uruguayo en la rama masculina. Estaba imbatido desde el 11 de octubre de 1987.

“Pensar que una vez siendo chico fui a una competencia a Fray Bentos y estaba Alaniz y bromeando los entrenadores le decían: ‘Mirá, ese gurí es el que te va a sacar el récord a vos’”, contó Techera a Referí. Y la profecía se cumplió el sábado de la semana pasada.

El rol clave del INAU

Su relación con el atletismo se remonta a quinto de escuela. De niño era tan inquieto e hiperactivo que ese año le colmó la paciencia a su padre que lo tuvo que mandar en penitencia a uno de los clubes que el Instituto del Niño y Adolescente (INAU) tiene en la ciudad de Mercedes.

Plata en los Odesur juveniles de Santiago 2017

“Con la actividad de la escuela más la del club cuando llegaba a casa solo quería dormir”, dijo a las risas.

El INAU tiene una estrecha relación con el atletismo en Mercedes.

En la capital de Soriano hay cuatro ONG que funcionan como clubes de niños y que son solventadas con fondos del INAU.

Está Túnel, Creciendo Unidos, Koster y San José Obrero.

Con esos clubes de niños se puso en marcha hace 15 años el programa de atletismo Proyecto de las Promesas que tiene al frente al entrenador Richard Puig.

“El proyecto trabaja con esos clubes de niños del INAU pero también es abierto para toda la comunidad y trabajamos con chicos de todos los liceos de Mercedes e incluso con el liceo privado de la ciudad.

“Lautaro empezó en un evento llamado Sonrisa de Niños tirando vortex porque no teníamos jabalina”, reveló Puig.

Un día el chiquilín vio cómo tiraba la jabalina Micaela Galeano y quedó azorado. Fue amor a primer lanzamiento: “Nunca había visto una jabalina, la miraba cuando iba en el aire y para mí era un arte verla volar y con ese entusiasmo le dije a Richard que quería lanzar”, explicó el atleta.

Entonces empezó a practicar con jabalinas hechas con caña de tacuara y empuñadura de chaura.

“Al tiempo Pablo Sanmartino, cuando era el presidente de la Confederación Atlética, nos consiguió unas jabalinas chinas que eran bastante ordinarias, pero que les sacamos mucho jugo”, expresó Puig.

“Cuando Lautaro ganó la medalla de oro en el Sudamericano Estudiantil (Asunción 2016) compitió con esas jabalinas que después de cada lanzamiento había que enderezarlas porque se torcían”, agregó.

Techera recordó que en ese torneo se compró sus primeros zapatos de clavos: “Me los vendieron usados a US$ 50; la plata me la dio mi madrina”.

“Soy un agradecido al INAU por todo lo que me han dado. Se encargan de costear los viajes para las competencias en Uruguay, me compraron los dos últimos pares de zapatillas de clavos que cuestan entre $ 6.000 y $ 7.000, y las dos últimas jabalinas que tuve. Una costó US$ 200 y la que tengo ahora salió US$ 600 porque me la consiguieron a costo. Sin alguien que te apoye es bravo hacer deporte”, explicó.

Su madre es empleada doméstica, su padre trabaja en una fábrica de cerámicas y Techera tiene tres hermanos. Actualmente cursa sexto de orientación medicina y quiere estudiar algo que lo siga vinculando con el deporte.

El tan esperado récord

“Hacía tiempo que venía buscando el récord absoluto”, dijo Techera cuya mejor marca (récord nacional junior) era de 61,63 m desde el 24 de marzo de 2019.

La pandemia lo frenó en marzo cuando apuntaba a la disputa del Grand Prix Darwin Piñeyrúa.

“El primer mes me armé un gimnasio en casa, con baldes de arena y fierros, pero después era tanto el estudio que me mandaban por el liceo que fui dejando”, comentó el deportista.

Cuando quiso acordar había subido de 85 a 97 kilos y aumentado 26% la grasa corporal.

“Estaba todo el tiempo sentado estudiando y me levantaba para ir a la heladera a comer”, confesó.

Pero en un par de semanas se empezó a poner a punto y cuando por fin pudo volver a entrenar en el estadio Luis Koster lanzó por encima de los 60 metros. Increíble. El sábado, en la pista, batió el récord nacional y ahora apunta a seguir creciendo.

Top 10 de récords nacionales más longevos en hombres