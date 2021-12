Le dieron 49 puñaladas para robarla: los detalles de la condena por el asesinato de la dentista

El jueves 5 de setiembre de 2019 dos empleados de una cooperativa de consumo ubicada en Castellanos (Canelones) ingresaron a la casa de la odontóloga Luciana Bentancur a pedido de su madre. El exmarido de Bentancur la había alertado de que su hija no contestaba los mensajes. Los dos funcionarios recorrieron la casa en la que encontraron un gran desorden, con ropas y objetos desperdigados, y al final del recorrido el cuerpo de la mujer cuerpo que yacía boca abajo con muchas puñaladas en la espalda, luego se constató que eran 49.

Este viernes dos de los involucrados fueron condenados a través de un proceso simplificado a 10 años de prisión por haber sido cómplices de un homicidio muy especialmente agravado. Los otros dos imputados en la causa irán a juicio oral. Durante la audiencia, la fiscalía, representada por Mariana Bentancor –integrante de un equipo encabezado por Alicia Schiappacasse– relató los hechos que los condenados admitieron.



Allí, reiteraron su teoría de que Bentancur fue asesinada para robar su dinero, que cuantificaron en “una cantidad importante de billetes de $ 1.000”. Según la fiscalía, estos cuatro hombres entendieron que por su trabajo de odontóloga tendría dinero. Además, sabían que su hijo de 3 años se encontraba con el padre esa noche y ella iba a estar sola.

Bentancur fue asesinada el miércoles 4 de setiembre en su casa. Había llegado sobre las 21 horas de un curso de capacitación en cirugía que realizó en Montevideo. Pasó por lo de sus padres y partió hacia su casa después de las 21:20.



Los cuatro involucrados –dos de ellos condenados y dos imputados– llegaron a su casa tras haber estado reunidos en otro domicilio a tres cuadras del lugar. Uno de los condenados como cómplice permaneció fuera de la casa, pero era quien había obtenido el dato de que Bentancur estaba sola. Él conocía la situación porque trabajaba en una carpintería cuyo encargado conocía a la víctima y les transmitió la información. El ahora condenado le pasó los datos a uno de los imputados, que según la fiscalía, fue quien la acuchilló. El otro condenado sí ingresó al domicilio.

La víctima estaba parada de espaldas en la cocina y no se había llegado a sacar la ropa de calle. Allí, expone la fiscal, es cuando uno de los que aún está imputado le toma el cuello con su brazo y le tapa la boca, mientras Bentancur gritaba por auxilio. Casi inmediatamente, el imputado comenzó a infringirle puñaladas con un arma blanca.

La arrastraron desde la cocina hasta su consultorio, que funcionaba en la parte delantera y continuaron cortándola hasta la zona de la espalda. Según las pericias, fueron 49 heridas. Luego, revisaron el consultorio y sacaron de un bolso “una cantidad importante de billetes de $ 1.000” que el imputado guardó en los genitales. Tiraron la ropa ensangrentada y se quedaron con el dinero

Uno de los condenados en esta instancia, viajó a Sarandí Grande donde estuvo en dos casas diferentes, la de su hermana y la de un amigo. Luego se mudó a Montevideo.

Las preguntas por Bentancur comenzaron por la mañana del jueves. Su expareja quiso contactarla porque no había ido a retirar al hijo que tenían en común.

Como no tuvo éxito, llamó a la madre y le contó que no respondía. A 10 minutos de las 11 de la mañana llamó a la empleada de una cooperativa de consumo que quedaba en frente a la casa y le pidió que fuera hasta allí a ver qué pasaba. La llamó varias veces, sin respuesta.

Allí llamó a otro compañero e ingresaron por la puerta lateral de la casa y recorrieron el domicilio, hasta llegar al consultorio en el que la encontraron en el piso, boca abajo y en un charco de sangre. Le tomaron el pulso y estaba muerta. En el resto de la casa, desorden de ropa y objetos desperdigados.

Las pericias del caso

Según las pericias realizadas del caso, Bentancur fue atacada con una navaja de “doble filo en la punta y bien afilada” de un ancho de entre 1,2 o 1,5 centímetros. En esa instancia se determinó que se trató de una muerte violenta por las 49 lesiones, la mayoría de ellas en la zona del tórax. Además, tenía heridas defensivas pese a que no tuvo casi oportunidad de oponer resistencia.

La investigación judicial

Del crimen de Luciana Bentancur no se conocieron responsables hasta siete meses después del evento. En marzo del 2020 la Policía detuvo a dos personas por el caso y liberó a uno de ellos pocos días después. El que quedó detenido había sido ubicado en el barrio Tres Ombúes de Montevideo y lo imputó el 6 de marzo. A fines de agosto del mismo año, se formalizó la investigación para los otros tres hombres. En ese entonces, no se descartó que hubieran más involucrados.

En agosto de 2020 la fiscal había dicho a El Observador: “Ellos dijeron que fueron a robarla... Nosotros creemos que si la mataron fue porque no solamente se resistió, sino porque reconoció al que la atacó. A lo largo de estos meses, pude comprobar que se trata de seres violentos”. Dos semanas atrás, en Castellanos preveían reconstruir, de la mano de la fiscalía, el crimen de la odontóloga. Vecinos, su familia y equipos de investigación se hicieron presentes con esa intención, dio cuenta El País. Pero no pudo ser, puesto que por consejo de los defensores, los imputados no se prestaron a la reconstrucción.