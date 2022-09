Lean Construction, un sistema que apunta a la eficiencia para gestionar la construcción

Una forma de combatir las demoras, disminuir los tiempos y evitar los sobrecostos. Esto propone Lean Construction, una forma de diseñar sistemas de producción enfocados a la industria de la construcción con el objetivo de generar la mayor calidad de valor con la menor cantidad de recursos.

La consultora argentina Plann3, que nació en 2013, adoptó Lean desde su inicio de la mano del arquitecto Bruno Badano, quien ya en 2005 trabajaba de esa manera. Y desde 2019 lo hace en Uruguay, con la incorporación como socio director del también arquitecto Guillermo Loblowitz. Uno en Buenos Aires y otro en Montevideo.

Enfocado en las distintas problemáticas que tenían las obras, propias de la industria de la construcción, “me preguntaba por qué se atrasaban tanto y por qué su baja productividad”, comenzó diciendo Badano. “Nos encontramos que existía una forma de gestionar, distinta a la habitual, que se llamaba Lean Construction, que tenía su origen en el sistema de producción de Toyota. Nos pareció muy interesante y encontramos que muchas cosas que nosotros hacíamos de manera intuitiva, Lean Construction lo planteaba como principio de la gestión”, relató.

“Ahí tuvimos un golpe de suerte, porque contamos con la oportunidad de conocer personalmente a Glenn Ballard y Gregory Howell, los referentes a nivel mundial de la industria. Conocimos de primera mano cómo era la metodología. Ahí empezamos un recorrido que dura hasta hoy”, prosiguió Badano. Hace tres años su vida se cruzó con la de Loblowitz e iniciaron una labor en conjunto. “Yo iba y venía, y con él empezamos a manejarnos de manera local, con una pata fija en Uruguay”, dijo.

Las “problemáticas cotidianas” resultaron ser ese “disparador” para acercarse a Lean Construction, retomó Badano al respecto de este sistema, que garantiza que un proyecto se realice de acuerdo con lo planificado, evitando sobrecostos, y que tiene como objetivo maximizar el valor y minimizar los desperdicios ya sea de materiales o mano de obra.

“En los inicios, cuando no utilizábamos Lean, hacíamos muchas obras que tenían problemas de planificación y se desviaba el plazo. Las obras no llegaban a término en tiempo y costo. Es una característica de la industria a nivel global. Hace ya dos décadas que los principales centros de estudios empezaron a decir ‘acá algo pasa’. Empezaron a entender que existía este concepto de la variabilidad que está tan presente en la industria de la construcción. La variabilidad es todo aquello que aleja el proceso de producción de lo que vos planificaste”, dijo este arquitecto argentino.

Loblowitz, que conoció Lean Construction cuando marchó a estudiar una maestría en Gestión en Edificación en la Universidad Politécnica de Valencia, mencionó que el mecanismo introduce “algo innovador en las obras”.

“Cambia la forma de pensar. Y se pasa a trabajar más en equipo, por medio de determinadas herramientas, según la obra o la empresa que antes no se acostumbraba. Esto empieza a unir las necesidades de las diferentes partes, y comienza a estudiar los procesos. No solo a nivel colaborativo de las personas, sino también en los procesos en sí. Solíamos hacer por inercia una cantidad de tareas; esto lo que provoca es bajar la pelota al piso. Por qué estábamos haciendo esto, cómo era el proceso. Y en conjunto entender los problemas para sacarlo adelante juntos. Es la filosofía de Lean Construction asociado a las obras”, explicó.

Badano habló sobre la “previsibilidad” que sustenta este sistema, incluso para adelantarse a los inconvenientes climáticos o a las adversidades como el covid-19. “Se trata de generar las condiciones para que esa transformación, esa tarea, suceda de acuerdo a lo planificado. Cómo nosotros generamos las condiciones para que la tarea ocurra. Para llegar a ese punto se plantea una batería de herramientas que son las que habitualmente implementamos en la obra”.

El más conocido de estos instrumentos es Last Planner System, de “resultado inmediato” en obras y procesos internos de la empresa. De forma rápida se traslada la planificación y desde el día uno se comienza a trabajar en conjunto. Ayuda a “identificar las cosas que evitan que no podamos continuar con la planificación”, dijo Loblowitz. “Coordinaciones entre las personas y actividades. Te brinda varios indicadores semana a semana sobre cuál es el nivel de planificación y cumplimiento de ese plan. Da un resultado y un diagnóstico de forma inmediata”.

Entre otras herramientas, nombró el 5S. Sirve para “generar un espacio de trabajo mucho más seguro y ordenado, para hacer los procesos más ágiles”. También el Takt Time, que sirve para concebir en la planificación un análisis sobre el ritmo de trabajo. Además, el Poka-Yoke (de origen japonés) vale para tratar que “una actividad se haga de manera determinada y no haya modo de errarle; lo más sencillo posible para que la persona lo haga bien”. Loblowitz habló también de A3, que es “una hoja A3, literal, y que en cada cuadrante se identifica un problema, una solución futura, un análisis, y una forma posterior sobre cómo vamos a seguir innovando”. Porque Lean Construction, en su filosofía, apunta “a la mejora continua”.

“Todo depende en qué sector o qué objetivo querés especializarte o analizar dentro de un determinado proceso. O generar un mayor control en el orden de la obra, en su seguridad, o en los procesos particulares. Según el enfoque, hay diferentes herramientas. Sí que todo se haga de forma colaborativa”, ahondó. “Sintéticamente, se trata de mirar hacia el futuro e identificar las limitaciones y resolverlas antes de que afecten el trabajo que se está realizando”.

Avanza en Uruguay

Lean Construction ha tenido en nuestro país un aumento importante en su implementación, tanto a nivel académico como empresarial. Las universidades comenzaron a incorporarlo en sus planes de estudio, ya sea como materia optativa o seminarios. De su parte, Plann3 colabora en generar un marco teórico para una correcta ejecución.

Desde las empresas la incorporación ha sido más rápida, al tener mayor flexibilidad a la hora de adoptar nuevos sistemas de gestión de la producción. Actualmente, Plann3 asiste tanto en capacitación e implementación de Lean Construction con importantes empresas constructoras y en distintos emprendimientos (más de 30 proyectos hasta el momento en Uruguay).

“Vamos codo a codo con el ámbito académico y corporativo; tenemos vinculación con la Cámara de la Construcción y las universidades, en las áreas de grado y posgrado, para generar la difusión y marco teórico para que la mejora continua tenga donde apoyarse. En la parte más corporativa, en los últimos años, la industria a nivel global y también a nivel local está entendiendo que necesita generar un cambio y ser más eficiente”, argumentó Badano.

“En este contexto las empresas en Uruguay recorren caminos de mejoras, de incorporación de innovación, de nuevas herramientas. Lean Construction es parte de este cambio, lo cual ha demostrado a nivel mundial ser uno de los sistemas más eficientes para gestionar la producción en una obra. En Uruguay hemos trabajado con distintas empresas y la recepción tanto de lo profesional como de lo académico ha sido enorme. En línea de lo que sucede en Latinoamérica”, añadió.

En nuestro país, Plann3 ha implementado Lean Construction en proyectos como UPM2, Ava La Caleta, CarOne, Bilú Riviera, Carrasco Valley, Frigorífico Tacuarembó, Nostrum Plaza II, entre otros.

Según contó Loblowitz, una de las conexiones “más destacadas” ha sido con UPM. Allí le sucedió algo para resaltar. “En una obra en la que estuvimos unos 11 meses, el último día el encargado de un subcontrato se me acerca y me dice: ‘Te quiero agradecer; no solo por la gestión y la ayuda a mi trabajo, sino porque lograste armar un equipo de trabajo’. Algo que resultaba muy complicado al principio, por las diferencias entre unos y otros. Me puso contento porque lo que se quiere es eso, ayudar a las personas, más allá del objetivo de la eficiencia y eficacia de la obra en sí”, remató.