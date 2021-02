Liverpool abre la Libertadores 2021; ¿qué premio se aseguró por ser Uruguay 4?

Liverpool y Universidad Católica de Ecuador abren este martes la Copa Libertadores 2021 (21:30, ESPN 2) en el Parque Viera, donde los líderes del Torneo Clausura serán locales por el partido de ida, ante un equipo ecuatoriano que vuelve al torneo continental tras cuatro décadas de ausencia.

Los de Belvedere pasan por un gran momento en este 2021 y son los actuales líderes invictos del Clausura, con seis triunfos y tres empates en las nueve fechas disputadas hasta el momento, y cuentan con Juan Ignacio Ramírez, su flamante goleador histórico, en un excelente nivel.

Clasificaron a la Libertadores tras aceptar ser Uruguay 4, el pasado 8 de febrero, y de esa forma tomar ese cupo en el principal torneo de clubes de Conmebol.

Camilo dos Santos

El Colo Ramírez en gran momento

El equipo de Marcelo Méndez jugará la copa por segunda vez en su historia, tras la de 2011, en la que quedó afuera en primera fase tras empatar de local y perder de visitante con Gremio de Porto Alegre.

El probable equipo de Liverpool será con Sebastián Lentinelly; Federico Pereira, Gonzalo Pérez, Christian Almeida y Camilo Cándido; Hernán Figueredo, Fabricio Díaz y Gastón Pérez; Alan Medina o Agustín Dávila, Agustín Ocampo y Juan Ignacio Ramírez.

Camilo dos Santos

Cándido y Ménedez

Por participar en esta primera fase, los negriazules ya se aseguraron un premio de US$ 350.000.

Leonardo Carreño Almeida festeja un gol

En caso de avanzar, recibirán en segunda fase US$ 500.000, en tercera US$ 550.000 y de llegar a la fase de grupos US$ 1.000.000 por partido (juegan tres de local por equipo).

Ante un rival sin rodaje

Los equipos uruguayos que comiencen las fases previas de la Copa Libertadores, Liverpool este martes y Wanderers, Uruguay 3, en los primeros días de marzo, esta vez no tendrán la excusa de que llegarán al torneo sin rodaje ya que llegan en plena actividad por el Clausura.

Por el contrario, los negriazules se medirán ante un rival que no jugó el pasado fin de semana.

Universidad Católica de Ecuador comenzó con una posición favorable en el campeonato local que acaba de iniciar el pasado fin de semana con una circunstancia inusual.

Guille De los Santos cunado jugó en Defensor

La oncena dirigida por Santiago Escobar obtuvo sus primeros tres puntos en la liga ecuatoriana debido a que su rival, Olmedo, no se presentó en cancha por la falta de carnés que habilitan a los jugadores.

De esta manera, la Católica se adjudicó un triunfo 3-0 sin haber tocado el balón, por lo que debutará en el torneo continental sin haber tenido aún competiciones oficiales este año.

En el equipo ecuatoriano juega un uruguayo, el zaguero Guillermo De los Santos, con pasado en Cerro, Nacional y Defensor Sporting.

El equipo ecuatoriano apunta ahora a la Copa Libertadores, a la que regresa tras 41 años. Su última participación fue en 1980.

El partido de vuelta de la llave se jugará el 2 de marzo en Quito.

Los detalles

Alineaciones probables:

Liverpool: Sebastián Lentinelly; Federico Pereira, Gonzalo Pérez, Christian Almeida y Camilo Cándido; Hernán Figueredo, Fabricio Díaz y Gastón Pérez; Alan Medina o Agustín Dávila, Agustín Ocampo y Juan Ignacio Ramírez. DT: Marcelo Méndez.

U. Católica: Hernán Galíndez; Andrés López, Guillermo De los Santos, Yuber Mosquera, Jonathan Mina; Andrés Oña, Facundo Martínez, José Carabalí, Lisandro Alzugaray; Juan Manuel Tévez y Walter Chalá. DT: Santiago Escobar.

Hora: 21:30

Cancha: Parque Viera

Juez: Nicolás Lamolina (ARG)

TV: ESPN 2