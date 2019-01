Lluvias distorsionan las cargas y novillo gordo alcanza los US$ 3,30

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

El ganado gordo logró su quinta semana consecutiva de suba, aunque con un ascenso menos marcado que en las semanas anteriores y tendiendo a equilibrarse. Las lluvias han sido un factor clave en la conformación de precios, con cargas distorsionadas en varias zonas del país.

La referencia para el novillo gordo se ubica entre US$ 3,25 y US$ 3,30 por kilo carcasa; la vaca gorda pesada de US$ 3,10 a US$3,13 y la vaquillona US$ 3,15, en todos los casos logrando algún centavo más por lotes especiales, voluminosos y con poco flete. En el caso de la vaquillona, la fuerte demanda interna afirma aún más el precio, con algunas plantas que han llegado a ofrecer hasta US$3,20 en la medida que la calidad del ganado lo justifique.

Las entradas a planta siguen ágiles, de una semana máximo, aunque con lluvias abundantes que han complicado las cargas en varias zonas del país, particularmente en el norte.

La falta de oferta es relativa, con ganados bien preparados en los campos, pero no tantos disponibles para la venta. Aparece de forma gradual ante el estímulo de la mejora en las cotizaciones y que llevó a que muchos productores retuvieran el ganado en los campos, apuntalados por el clima y óptimas condiciones forrajeras.

En la demanda, la industria mantiene un fuerte interés de compra.

Para los próximos días se espera que continúe la firmeza en los negocios, aunque no está tan claro si persistirá la suba de precios. El mercado busca equilibrarse en los valores actuales, coincidieron los operadores consultados. Algunas plantas tienen un precio “topeado”, y no están dispuestas a pagar más, explicó un consignatario.

Desde el lado de la reposición, después de una primera semana de enero tranquila, se están retomando los negocios, con menor oferta que demanda. Muy firme y solicitado para todas las categorías, en especial para las de invernada.

El año comenzó con un nivel de actividad industrial muy bajo. En la primera semana del año la faena de vacunos totalizó 20.545 cabezas. Un aumento de 21% respecto a las 16.969 cabezas de la semana previa pero un 42% por debajo de las 35.420 cabezas faenadas en la misma semana del año pasado.

Del total de la faena apenas 7.723 fueron novillos. Se mantuvo algo más elevada la faena de vacas que sumaron 12.224 cabezas, con una participación de 60%. Un 14% por encima de la semana anterior (10.699) y un 30% abajo si se compara con un año atrás (17.529).

Poca actividad en ovinos

En ovinos, se esperaba una reactivación en las categorías adultas en el comienzo de enero, pero en los hechos -principalmente por las lluvias- no se ha podido concretar. Un consignatario estimó que el mercado pueda dinamizarse algo más la próxima semana.

Los pocos negocios que se han hecho fueron ajustados a las referencias de la grilla de consignatarios, que el lunes pasado dejó sin cambios la cotización para los corderos de hasta 35 kilos en US$ 3,30, los pesados en US$ 3,32 y las ovejas en US$ 2,93. Los borregos bajaron dos centavos a US$ 3,28 mientras que los capones subieron dos centavos a US$ 3,02.

La faena de ovinos se desplomó en la primera semana del año con un total de 6.494 animales industrializados. La faena de ovejas fue de 1.215 animales, 64% menos que en igual semana de 2017 cuando se faenaron 3.384.

Precio de exportación de carne vacuna fue el más alto desde 2015

Al cierre del 2018 la tonelada exportada promedió US$ 3.528, 2% por encima que el promedio del 2017 de US$ 3.450 y fue el mejor valor desde 2015.

En carne ovina, el precio de exportación cerró el 2018 en US$ 4.582 por tonelada promedio, 6,2% arriba de los US$ 4.314 de 2017 y el más alto de los últimos tres años.