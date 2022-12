Lo que dijo Ferber sobre tres temas polémicos

Durante la conferencia de prensa de cierre del año del Instituto Nacional de Carnes (INAC) el presidente, Conrado Ferber, se expresó acerca de tres temas que han generado polémica: la libre importación de pollo trozado, la faena predial aprobada en el Parlamento y la oferta de Minerva Foods para comprar el frigorífico de NH Foods, Breeders & Packers Uruguay (BPU).

Una “polémica”, según calificó Ferber, a la que se refirió fue el pedido de los integrantes de la cadena avícola nacional de dejar sin efecto la libre importación de pollo trozado, y volver a un régimen de ingreso con topes.

“El sector aviar es y ha sido fundamental para nuestra administración, y estamos haciendo acciones desde el primer día. Se armó un plan de trabajo basado en la exportación, porque en Uruguay no hay un sector que pueda prosperar si no es abierto al mundo. Nuestro mercado interno no le asegura a nadie una prosperidad”, sostuvo Ferber.

Resaltó que, pese a que en varios sectores los productores preferirían competir en el mercado solo son productos nacionales, “al final del día, quien importa y quien nos debe preocupar es el consumidor”.

“Si nosotros no facilitamos ese trabajo de exportación y no liberamos la importación no estamos dándole al consumidor las mejores condiciones. Cualquier intento de que haya de cerrar la importación lo paga el consumidor”, aseguró.

Una buena y una no tanto

También habló sobre la oferta de la multinacional brasileña Minerva Foods para comprar el frigorífico BPU –ubicado en Durazno–, y sostuvo que “no es ni una buena ni una mala noticia”.

“Hay una buena noticia que es que se siga invirtiendo en el sector, y una mala, que una empresa como NH Foods se quiera retirar del mercado”, comentó.

Según detalló, desde el instituto se está analizando y evaluando el negocio desde el punto de vista de la concentración de la faena, ya que, según un índice de concentración económica utilizado en Estados Unidos, “si este negocio se diera estaríamos en zona alta de concentración de la faena, lo que preocupa”, dijo.

Explicó además que las empresas involucradas (Minerva Foods y NH Foods) deberán regirse por la ley de competencia.

“Es un tema importante y queremos dar la tranquilidad de que estamos trabajando en ello”, comentó Ferber.

Tranquilidad sobre la faena

Por otro lado, sobre la faena predial resaltó que ni el proyecto de ley ni el decreto habilitan que se comercialice la carne transportada desde el predio. Explicó que se intenta luchar contra el abigeato y mostrar que lo que se traslada es carne faenada legalmente, ya que la gente suele llevar carne de sus predios a sus casas en las ciudades.

“De alguna manera teníamos que regularlo para demostrarle a la policía qué animal se está trasladando de forma legal”, mencionó, y trasladó tranquilidad a la población de que la venta de esa carne faenada en predios no está habilitada.



Cifras de cierre

Este año cerrará con una faena de 2,4 millones de vacunos, en la que se destaca una baja en la edad de las categorías, informó Jorge Acosta, gerente de Información del INAC. Agregó que la faena de corral creció 13% respecto a 2021 (350 mil cabezas faenadas); la faena de ovinos se ubicó en 1,3 millones (3% menos) y la de aves en más de 33 millones (2,6% más).