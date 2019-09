Lo que dijo Tabárez sobre el “aburrimiento” de Matosas

El técnico de la selección uruguaya, Óscar Tabárez, habló de la salida del conductor de Costa Rica, el uruguayo Gustavo Matosas, y dijo que “capaz que fue un error” haber utilizado la palabra aburrimiento para justificar su salida.

Matosas abandonó la selección tica, rival de Uruguay este viernes en un partido amistoso, diciendo: “No sabía que ser técnico de una selección era tan aburrido, porque no tenés a los jugadores”.

Tabárez fue consultado en conferencia de prensa sobre la inesperada salida de Matosas.

“No quiero hacer comentarios sobre la decisión porque entre colegas hay que tener un cierto respeto hacia las decisiones que se toman y además tengo una relación importante con Gustavo que fue jugador mío en el año 87 y tuvimos experiencias deportivas buenas. Le voy a contestar algo en el plano teórico de lo que pienso. Cuando se encara una actividad de una selección, que generalmente apunta a acontecimientos que van a suceder en el futuro, una parte importantísima de la preparación son las competiciones y tienen que ser significativas. Las competiciones que están al alcance son las fechas FIFA, los torneos regionales y las más difíciles y las que llevan menos reconocimiento que son las Eliminatorias. Me acabo de enterar acá que no hay Eliminatorias hasta que se juegue el hexagonal, es difícil preparar un equipo así, yo no podría hacerlo”.

AFP

Tabárez agregó: “Porque en marzo del próximo año los 10 equipos sudamericanos van a jugar todos contra todos en una competición que va a durar dos años y todos en las mismas condiciones, partiendo de cero, y eso es lo que le da significación. Nosotros hemos tenido tres experiencias y las hemos conseguido, pero no es fácil. Y no sé si el termino pueda ser aburrimiento, yo creo que es imposibilidad de hacer las cosas para una preparación como yo la veo. Pero en definitiva preparar un equipo es dotarlo de experiencias que puedan ser parecidas a la que va a haber después. No sé si eso se logra solo con fechas FIFA”.

@Uruguay

El técnico de los celestes siguió adelante con su respuesta: “Le digo esto no para justificar nada, ni yo lo pretendo ni Gustavo lo necesita, sino que es para decir que en esto no todo es blanco ni negro. Como todo en la vida debe haber motivos y por supuesto que debe haber en esta decisión muchas cosas que no conozco y aunque no sea así las respeto”.

Leonardo Carreño

En otro pasaje de la conferencia, el entrenador del combinado uruguayo volvió a ser consultado el aburrimiento de Matosas. “La palabra aburrimiento la utilizó Gustavo, capaz que fue un error haber utilizado esa palabra, tampoco estoy juzgando eso, lo que sí le admiro fue la sinceridad que tuvo. Y cada uno es dueño de sus decisiones y de su vida. En cuanto a que el partido cambió, en cuanto a nosotros no cambia para nada y no adivino nunca la suerte, si no, me dedicaría a otra cosa. Nosotros siempre tenemos JRC, es una sigla que dice juego, resultado y comportamiento y eso vale para cualquier partido que juegue de preparación la selección nacional”, concluyó.