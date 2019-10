López: "Lo importante en este momento es el resultado"

El entrenador de Peñarol Diego López valoró el apretado triunfo de su equipo ante Boston River por la séptima fecha del Torneo Clausura y remarcó que en estos momentos lo importante para el aurinegro es ganar y sumar de a tres.

"Fue un partido duro, complicado, como nos pasó en el partido pasado (Racing, 3-3), son equipos que se juegan el descenso, que no regalan nada, son difíciles todos. El nombre de Boston River capaz que no dice mucho, pero sabemos que son todos los partidos complicados. Lo importante es que necesitábamos los puntos y se obtuvieron de una buena forma. Siempre hay que corregir, como lo dije en la conferencia anterior donde dije que en faz ofensiva habíamos estado bien, pero en la faz defensiva no, no solo los defensores sino todo el equipo, eso hay que mejorarlo partido a partido. Hay que hacer como hoy, cometimos errores pero no fueron graves y no recibimos goles", dijo el DT.

"El partido estaba controlado, pero no nos dábamos emociones, de eso hablamos en el entretiempo. Tratamos de que en vez de jugar bien abiertos, los dos puntas jugaran por adentro para estar más cerca de (Lucas) Viatri que estaba solo, lo acompañamos mejor y le dimos más dinámica al pase de pelota. Eso nos dio la oportunidad de crear chances de gol, tal vez no como en otros partidos, pero lo importante en este momento es el resultado y tenemos que darle continuidad a esto", agregó.

Diego Battiste

"Uno trabaja y va viendo no solo el resultado del partido sino el rendimiento en campo, Oportunidades hemos dado y daremos, lo importante es que cada jugador lo aproveche al máximo, luego decide el entrenador, pero lo fundamental es que al que le toque jugar dé el máximo por el equipo. Ahora tenenos unos días para trabajar y seguir mejorando, pero siempre ganando es mejor", opinó el Memo López.

"El equipo fue ordenado en todo sentido, trató y buscó pero en el primer tiempo no se dio. Con Matías (De los Santos) tuvimos un tiro de afuera claro, lástima que salió alto. Me gustó la velocidad de pelota, le dimos dinámica. Muchas veces podés jugar mal o bien, pero los tres puntos era lo importante. Se ganó, se hizo un partido serio, ordenado y con un muy buen equilibrio", agregó.

"Que no nos hayan hecho goles fue bueno. Ellos tuvieron una chance en los primeros minutos, pero (Peñarol) se defendió bien como equipo. Si arranca bien la presión alta se defiende mejor. En el primer gol de Racing el zaguero lanzó muy cómodo. Hay que trabajar la defensa en equipo siempre", sostuvo López.

"Los números son fríos pero son reales. En casa se viene jugando bien y se está ganando. Ahora tenemos que tratar de buscar esta continuidad fuera de casa donde no venimos bien hace varios partidos", expresó López con relación a su invicto como local por el torneo local pero a su reciente seguidilla de derrotas en las canchas chicas.

Consultado sobre si el actual sistema táctico de 4-1-4-1 se seguirá utilizando, López afirmó que sigue prefiriendo el 4-4-2: "En estos momentos pongo uno más en el medio porque nos ayuda y porque se está haciendo bien. Se puede cambiar por más que hayamos ganado, se puede ver un 4-4-2 como terminamos jugando hoy que lo hicimos bien. No importa tanto el módulo sino la actitud".

López adelantó que "en unas semanas" ya podrá disponer de Ignacio Lores y también expresó que no le cambia nada el hecho de concentrar o de no concentrar a sus dirigidos: "No creo que haga la diferencia, eso se va viendo partido a partido. Hemos ganado concentrando y no concentrado, y también perdido de las dos maneras".