Los 10 libros clásicos de terror para leer en Halloween

La tradición de Halloween tiene su génesis en el antiguo festival celta de Samhain, en donde la gente encendía hogueras y usaba disfraces para protegerse de los fantasmas y las brujas.



Durante el siglo VIII, el Papa Gregorio III designó el 1 de noviembre como un momento para honrar a todos los santos. Así, el día de Todos los Santos incorporó algunas de las tradiciones de Samhain. La noche anterior se conocía como All Hallows Eve, lo cual eventualmente se transformó en "Halloween". Con el tiempo, Halloween se convirtió en un día de actividades como pedir dulces, tallar linternas de calabaza, hacer grandes fiestas de disfraces y comer golosinas.

Durante todo el mes de octubre, aunque particularmente la última semana del mes, se recuerda la tradición del miedo: estos son 10 clásicos de terror ideales para entrar en escena.

El resplandor - Stephen King

Stephen King es, sin dudas, uno de los mayores íconos de la literatura de terror y thriller. Desde clásicos modernos como It, hasta textos de culto como Carrie, el autor estadounidense nunca decepciona con sus novelas, ideales para Halloween.

Quizás la más aclamada y amada por todos, El Resplandor (The Shining) es uno de sus mejores escritos: es la tercera novela de terror del escritor estadounidense Stephen King, publicada en 1977. Fue su primer bestseller en tapa dura, y gracias a él se posicionó como un preeminente escritor del género de horror.

Jack Torrance se ve obligado a aceptar un empleo como cuidador de un hotel durante el invierno junto a su familia: para él es una oportunidad perfecta, ya que es escritor y la paz y tranquilidad es justo lo que necesita para terminar su obra. Sin embargo, poco a poco, va descubriendo los más terribles espíritus los cuales, lentamente, van cobrando cada vez más fuerza.

El exorcista - William Peter Blatty

Calificada como una de las obras de terror más terroríficas de todos los tiempos, El Exorcista (The Exorcist) no tardó en volverse un clásico del género y de la literatura en general. Basada en un hecho real, ocurrido en la década de los cuarenta del siglo pasado, la protagonista es una niña de apenas once años que sufre terribles transformaciones, sobre todo en su comportamiento.

Ni médicos, ni científicos, ni psicólogos son capaces de hallar la causa de tal estado y paulatinamente todo se va decantando hacia la hipótesis de que la niña está poseída por un terrible demonio, del cual no se puede librar.

Drácula - Bram Stoker

Un ícono del cine y de la literatura, está novela de Bram Stoker no puede faltar dentro de los mejores clásicos de terror de la historia: Antes de convertirse en un vampiro, el conde Drácula era el príncipe Vlad que, al enterarse de la muerte de su amada, vendió su alma al diablo.

Cuando Jonathan Harker viaja a Transilvania por asuntos de negocios, nunca imaginó el peligro que corría. Su cliente, el magnético conde Drácula, lo mantiene prisionero y Harker adivina sus oscuros propósitos: viajar a Londres para sembrar el terror y cosechar víctimas con las que saciar su apetito de sangre.

Cuentos completos de Edgar Allan Poe

No hace falta tener un afán por la literatura para saber que Edgar Allan Poe es uno de los escritores más decorados, aclamados y amados de la historia: la contribución más importante de Poe a la historia de la literatura la constituyen los relatos cortos de todo género pero destacado particularmente por ser un maestro en el campo del misterio y tintes fantasmales y sombríos.

La historia secreta de Twin Peaks - Mark Frost y David Linch

La novela profundiza los misterios de la excéntrica localidad de Twin Peaks, en línea con lo demostrado en la exitosa serie de la televisión moderna, creada por David Linch, Twin Peaks. El libro enriquece el contenido original y prepara a la audiencia para todo lo que se viene.

Con el descubrimiento del cuerpo asesinado de Laura Palmer en la costa de Twin Peaks arrancaba uno de los mayores fenómenos populares de las últimas décadas. Ante los ojos del agente del FBI Dale Cooper se abrieron entonces todo tipo de secretos inimaginables que se escondían bajo la aparente normalidad de la comunidad.

Pro tip: Cinco clásicos más que vale la pena leer

American Psycho - Bret Easton Ellis

La Leyenda de Sleepy Hollow - Irving Washington

Frankenstein - Mary Shelly

El Monje - Matthew Lewis

Rebecca - Daphne Du Maurier

