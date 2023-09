Los All Blacks, enfurecidos tras ser subestimados, masacraron a Italia 96-17: ahora enfrentan a Los Teros

Hacia más de un mes, desde que perdieron un amistoso por goleada ante Sudáfrica, que a los All Blacks les venían mojando la oreja: que están viejos, que no son los de antes, que son el peor Nueva Zelanda de la historia, que el Super Rugby sin Sudáfrica muestra su decadencia…. Encima, con Italia en el mejor momento de su historia, no pocos empezaron a decir que era la noche en que los azzurri vencerían por primera vez a los hombres de negro.

Es el riesgo de mojarle la oreja a una de las dinastías más grandes de la historia del deporte Mundial. Nueva Zelanda salió enfurecido, a jugar una final del mundo. Encima, con la ventaja de la frescura: no jugaba hace 14 días, y hace 21 había sido su último partido mínimamente exigente, con Francia, porque ante Namibia fue un entrenamiento. Italia, que jugó contra Uruguay como una final, solo traía 7 días de descanso.

Los primeros 15 minutos fueron parejos, y tensos. Pero a partir de ahí se desató una masacre rugbística. Con los All Blacks ganando cada contacto, liberando rápido, jugando abierto, cerrado, probando offloads de todos lados, aplastando con el maul, haciendo jugadas preparadas desde el line que los italianos solo miraban. A partir del del 21-3, producto de dos tries en 2 minutos, Italia colapsó: dejó de tacklear, los vio pasar, no pudo ensayar una medianamente seria defensa rugbística. Un poco como Uruguay ante ellos hace una semana: se le apagó la cabeza. Pero lo de Teros fueron 20 minutos y les costó 31 minutos. Acá se apagaron y cuando se quisieron dar cuenta, los All Blacks ya ganaban 42-3 y estaban encendidos y con ganas de sangre.

Ya no hubo partido posible. Nueva Zelanda, con ganas de dejar un statement: marcar en años luz sus diferencia contra los azzurri, y callar a todos los que los tacharon de la lista de candidatos. Por eso jugaron con bronca, y siguieron buscando un try tras otro. Entraron Sam Cane, Dan Coles, Damian Mackenzie… y siguieron con la misma ganas de sangre. El scrum aplastó a los italianos, como si de un equipo amateur se tratara. Ese mismo scrum que dominó en varios pasajes a Uruguay.

Al final fue 96-17, pero bien podría haber pasado los 100 puntos. Preocupante teniendo en cuenta que se vienen Los Teros, el jueves en Lyon. Seguramente los All Blacks no tengan la mismas ganas de sangre, y cuidarán jugadores, como casi todos los Tier 1 hacen con los Tier 2, y sobre todo pensando en unos cuartos de final que se ganaron en derecho, aunque aún no matemáticamente. Pero seguro que Los Teros pondrán otra actitud que los italianos, que se desenchufaron a los 17’ y después nunca pudieron volver, y fueron testigos en primera fila del show de unos All Blacks enfurecidos.