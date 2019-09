Los atletas uruguayos ante el desafío de Doha

Con cuatro representantes, el atletismo uruguayo dirá presente en el Mundial de Doha, Catar, una cita con los mejores deportistas del mundo que aparece en el calendario como la última gran prueba de esa disciplina antes de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Emliano Lasa, Déborah Rodríguez, Pía Fernández y Nicolás Cuestas serán los celestes en el certamen que tendrá la particularidad de estar marcados por el calor y la particular humedad de esta zona desértica.

Lasa mirando a Tokio

Este viernes será la primera jornada habrá participación uruguaya con Emiliano Lasa, el mejor atleta celeste de la actualidad, quien competirá en la prueba de clasificación de salto largo desde la hora 10:30 de Uruguay.

Tras lograr el bronce en los recientes Panamericanos de Lima, en los que estuvo afectado por unas lesiones y llegó al podio con un salto de 7,87, en Doha espera mejorar ese registro, sumar puntos para el ranking clasificatorio para Tokio 2020 y también intentar hacer marca mínima para llegar de forma directa a los Juegos Olímpicos.

“La preparación fue buena, estuve en Madrid unos días antes de venir para acá y pude entrenar bien y mejor”, contó a Referí desde Catar. “Las lesiones han mejorado después del Panamericano, sobre todo la tendinitis que tenía en el posterior que está bastante mejor y no me ha impedido entrenar y la periostitis en la tibia un poco me molesta pero la he ido llevando y he podido entrenar bien”, agregó Lasa, quien dijo llegar al Mundial “motivado”.

Lima 2019

Su primer objetivo en el torneo es pasar a la final este viernes y luego, el sábado, disputar la semifinal entre los 12 mejores. “En la final espero estar lo más arriba posible, ojalá con buenos saltos. Espero saltos por arriba de 8.20 metros por lo menos, así que vamos a ver si se puede dar”, indicó.

De cara a la clasificación para Tokio, señaló que Doha será importante porque da los mismos puntos para el ranking que los Juegos Olímpicos. “Tener una buena colocación, estar entre los mejores y con salto arroba de los 8 metros da un puntaje muy importante para el ranking para llegar a Tokio”, explicó.

Sumar puntos es uno de los objetivos, pero Lasa no descarta lograr el boleto de forma directa, para lo que se tiene fe. “Se podría hacer la clasificación directa saltando 8.21 que es la marca mínima así que veremos si se puede hacer ya”, comentó.

Déborah y Pía en la pista refrigerada

También este viernes, Déborah Rodríguez correrá en las series clasificatorias de 800 metros en la pista del estadio Khalifa, donde también competirá, desde el miércoles 2 de octubre, María Pía Fernández pero en las series de 1.500 metros.

Déborah llegó a Catar tras lograr la medalla de bronce en los Panamericanos de Lima. Luego de competir en Perú, regresó a Estados Unidos para continuar su temporada.

EFE 20190808

“Mi preparación fue muy buena, de la mejor manera que pude. Estuve en Filadelfia todo el tiempo entrenando con mis compañeras y las últimas dos semanas fueron muy intensas”, señaló a Referí.

Con sus compañeras Ajee Wilson, Phyllis Francis y Raevyn Rogers, que representan a Estados Unidos, coincidió en Doha y también compartieron sesiones. “Para mí la experiencia de entrenar con ellas es espectacular porque me cambia el sentido de lo que es la competencia, los objetivos, y la exigencia. Así que estamos muy bien”, agregó.

La atleta dijo estar “contenta y motivada” para su última competencia del año, con todo la importancia que tiene competir en un mundial.

“Voy a dejarlo todo intentando buscar un buen resultado en cuanto a tiempos. A mí nunca me gusta hablar del resultado porque el deporte es una disciplina muy variable y todo puede pasar, pero estoy muy tranquila por la preparación”, indicó.

Sobre la importancia que tiene el Mundial en la clasificación a Tokio 2020, dejó su objetivo en Doha. “Una siempre quiere acercarse a la marca olímpica y es a lo que vengo, así que espero que todos me acompañen y todo salga de la mejor manera”, señaló.

La marca mínima para su distancia es de 1:59:50. En Lima, corrió en 2:01:66, su mejor marca de la temporada.

Por su parte, Pía Fernández tendrá su debut en un Mundial de mayores, al que llega luego de los Panamericanos de Lima y de bajar sus cargas de entrenamiento en una temporada que le ha sido más larga de lo habitual porque comenzó en enero y febrero con el Mundial de cross.

“Ahora me vine a España hace dos semanas a hacer una buena puesta a punto, entrené en León”, contó desde Doha.

Diego Battiste

“Llegamos en un buen estado de forma, si bien el año se ha hecho largo”, agregó la atleta de Flores. “Cuesta a veces mantener un pico de forma tan alto como el que teníamos para Lima porque era el objetivo principal. Acá la idea es salir a aprovechar la carrera y disfrutarla al máximo. Estar en un Mundial es algo increíble y los vamos a vivir de esa manera”.

Pía se enfrentará a las mejores de su prueba y seguramente las mismas que estarán en Tokio, su siguiente gran objetivo, en el que se enfocará completamente tras el mundial.

Ambas atletas correrán en el estadio Khalifa, donde también saltara Lasa, un escenario que tendrá un sistema de refrigeración en el entorno de los 25°, unos 15° menos que la temperatura habitual en Catar en esta época del año.

Maratón nocturna

Por su parte, Nicolás Cuestas deberá competir en calor de la rambla de Doha, por donde se llevará a cabo la maratón, y no tendrá aire acondicionado. La carrera se disputará a la medianoche del 5 de octubre, horario elegido para que las altas temperaturas no se sientan tanto en los 42,195 kilómetros.

El olímpico en Río 2016 llegó a Catar desde Madrid, donde terminó su preparación y dijo llegar mejor que a la maratón de los Panamericanos de Lima, donde fue séptimo con 2:13:59, su mejor marca del año.

“El objetivo en el Mundial me lo estoy planteando todos los días y es tratar de ser top 20”, dijo a Referí. Pero sabe que será una carrera “muy dura” por el calor. “He salido a entrenar estos días y realmente está imposible”, contó. “De hecho, no está confirmado cien por ciento que se hagan las maratones y la prueba de marcha de 50 kilómetros, se podría llegar a suspender si no están dadas las condiciones de seguridad climática”.

Para Cuestas, la maratón no incidirá en su búsqueda de puntos y marca para llegar a Tokio. “Como el clima no es bueno no se va a poder correr muy rápido y la posición en la que pueda llegar a entrar no creo que me dé puntos para poder sumar”, expresó. “Así que será para sumar experiencia, tratar de conseguir una buena posición y después que pase el Mundial, sí pensar estratégicamente que competencias vamos a hacer para tratar de poder clasificara Tokio”, señaló.

Los días y horarios de los uruguayos en Doha:

Emiliano Lasa – Salto Largo Clasificación – 27/9 – 10:30 (hora uruguaya)

Déborah Rodríguez – 800 series – 27/9 – 11:10

Déborah Rodríguez – 800 semi – 28/9 – 13:15 *

Emiliano Lasa – Salto Largo Final – 28/9 – 14:40 *

Déborah Rodríguez – 800 Final – 30/9 – 16:10 *

Pía Fernández – 1500 series – 2/10 – 11:35

Pía Fernández – 1500 semi – 2/10 – 17:00 *

María Pía Fernández – 1500 Final – 5/10 – 14:55 *

Nicolás Cuestas – Maratón – 5/10 – 17:59

*Si avanza a esa instancia