Los bancos centrales de Europa e Inglaterra imitaron a la Reserva Federal de Estados Unidos

En un movimiento sincronizado, el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra (BoE), siguiendo los pasos de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), anunciaron sendos incrementos de 0,50 puntos porcentuales en sus tasas de interés de referencia que de esta forma quedaron en el 2% y en el 3,5% anual, respectivamente.

Ambas decisiones, que suponen un recorte en el ritmo del endurecimiento de sus políticas monetarias luego los picos inflacionarios registrados tras la pandemia y el estallido de la guerra en Ucrania, están en línea con lo esperado por el mercado y los analistas.

Las decisiones del BCE y el BoE llegaron 24 horas después de que el titular de la FED, Jerome Powell, anunciara que el organismo había determinado una suba idéntica; la séptima desde marzo, luego de cuatro alzas consecutivas de 0,75 puntos porcentuales, incrementos que dejaron los tipos en un rango de entre el 4,25% y 4,50%.

Con relación a las estimaciones realizadas por los reguladores, la FED redujo su previsión de crecimiento del PIB para la mayor potencia mundial al 0,5% en 2023, frente al 1,2% proyectado en su informe anterior; al tiempo que aumentó su pronóstico de inflación para año próximo al 3,1%, desde el 2,8% de su última proyección.

Por su parte, el BCE, que aumentó sus tasas al mayor nivel desde 2008 para combatir una inflación que cayó al 10,7% en noviembre desde el 11,1% en octubre, también revisó al alza la evolución de los precios minoristas. Según la entidad, la inflación promediará el 6,3% en 2023, frente al 5,5% previsto anteriormente, antes de disminuir al 3,4% en 2024 y al 2,3% en 2025.

La institución, además, advirtió que la economía en la zona del euro puede experimentar una contracción en este trimestre y el próximo debido a la crisis energética, situación que llevó al BCE a calcular un crecimiento económico del 0,5% en 2023 y del 1,9 % para 2024. Al igual que en otras ocasiones, su presidenta, Christine Lagarde, atribuyó la dinámica a "la guerra contra Ucrania", que “alimenta el alza de los precios de la energía y los alimentos”.

Por su parte, el BoE, en el marco de una dinámica inflacionaria que en el Reino Unido trepó en noviembre al 10,7% anual, también uno de los registros más elevados en cuatro décadas, calculó que la economía británica se contraerá un 0,1% en el último cuatrimestre de este año, contracción menos pronunciado que el 0,3% estimado en su informe anterior.

"Aunque no cabe duda que la actividad económica se está debilitando, hay indicios de que es más resistente de lo esperado y no está claro con qué rapidez se relajará el mercado laboral", señaló el BoE. La entidad, no obstante, mantuvo que la economía británica entró en una recesión que durará todo el próximo año debido, en parte por las consecuencias del aumento de los precios de la energía y los combustibles.

Más allá de las decisiones adoptadas por el BCE, el BoE y la FED, los reportes de las tres entidades destacan que la inflación está lejos de estar bajo control, lo que augura nuevas subas durante 2023 para mantener a raya los precios. ¿Por cuánto tiempo? Según los economistas, así será al menos hasta principios de 2025 si se mantiene el objetivo de alcanzar una inflación interanual del orden del 2%, nivel que se considera neutro.