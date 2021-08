Los cambios potenciaron a Peñarol para ganar después de cuatro partidos a Cerro Largo de visita

Es difícil para cualquier equipo uruguayo jugar a dos frentes. Desde hace años. Normalmente, para que las cosas salgan bien, se opta por un torneo o por otro. Claro que muchas veces que se toman estas determinaciones, las cosas salen mal y el equipo termina quedándose sin nada. Hay decenas de ejemplos en Uruguay, tantos que hasta hubo equipos que, por apostar a copas internacionales, terminaron descendiendo.

Peñarol está en ese momento de transición en el que debe utilizar la inteligencia emocional para dominar las emociones y que no sean estas las que dominen al equipo.

Fue por eso que el técnico Mauricio Larriera apostó por cambiar prácticamente a todo el equipo titular ante Cerro Largo, una plaza muy difícil para los carboneros, tanto, que hacía cuatro encuentros que no ganaba de visitante en el Estadio Ubilla.

Y le salió bien más que nada por el resultado, por ese 1-0 en una cancha impresentable -otra vez- del conjunto arachán. Impresentable para los dos, que quede claro.

Le salió bien porque Peñarol necesitaba imperiosamente sumar de a tres pensando en la Tabla Anual que está a meses de dilucidarse, pero que para su equipo, está en el presente.

Por eso no sorprendió que durante el primer tiempo no se viera prácticamente nada ante un rival que, como Cerro Largo, fue infiel con lo que siempre pregona su técnico Danielo Núñez y solo atinó a defenderse, hasta con línea de cinco. Kevin Dawson prácticamente no la tocó.

Larriera priorizó la Copa Sudamericana y estuvo bien. El miércoles se juegan mucho en el partido de ida de los cuartos de final de la misma en Lima ante Sporting Cristal.

Pero en ese primer tiempo soporífero, poco se le pudo ver a su equipo. Apenas algo de los embates de Valentín Rodríguez cuando se animó a desbordar por izquierda y mostrar -nuevamente- que se siente mejor con la pelota en los pies y de mitad de cancha hacia arriba, que como lateral, puesto que igualmente se está ganando de a poco.

Larriera arriesgó demasiado en una cancha en ese estado con Walter Gargano y su rodilla. Podía haber pasado cualquier cosa. Incluso, ya en el primer minuto de juego, le hicieron una falta en mitad de cancha justo en esa zona. Como estaba estipulado, lo importante era que hiciera fútbol, al menos 45 minutos.

Ante algo tan esquemático, era necesario que alguien rompiera el molde.

Ese riesgo que tomó Peñarol en regalar prácticamente el primer tiempo con el equipo suplente, cambió radicalmente con los ingresos de Facundo Torres y Pablo Cepellini a los 61 minutos.

Tan solo un minuto pasó para que ambos mostraran en una jugada cómo se puede cambiar un partido y cómo se pueden conseguir tres puntos muy importantes.

Un desborde del primero, propició un error en el despeje de Martín Ferreira y Ceppelini le pegó de primera para el 1-0.

Esa fue otra victoria de Larriera en pleno partido. Porque este futbolista fue uno de sus pedidos y por él apostó.

No hay que olvidar que hace un par de meses Peñarol perdió a un jugador como David Terans -elegido este viernes en el equipo ideal de esta fase de la Copa Brasil junto a Giorgian De Arrascaeta-, quien le aportaba juego y gol.

Pues bien, Ceppelini de a poco está ocupando ese lugar a base de fútbol y goles.

El cambio de ritmo de Torres hizo la diferencia y Peñarol podría haber anotado al menos, dos goles más, pero Jesús Trindade no estaba en su noche.

A su vez, en defensa, se pudo ver un buen debut del juvenil Agustín Da Silveira en la zaga central. Se mostró sobrio a la hora de despejar, tanto por arriba, como por abajo.

Peñarol se mantiene expectante luego de estos tres puntos. La chance del Apertura ya quedó atrás, pero todo lo que sea sumar de a tres, es fundamental pensando en lo que será el cierre del año. De allí a que esos tres puntos conseguidos en Melo luego de cuatro partidos sin poder hacerlo, hayan sido celebrados.