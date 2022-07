Los deliveries y una exigencia de Pedidos Ya que despertó reclamos de comerciantes

A mediados de junio el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu) recibió quejas de algunos comerciantes respecto a nuevas exigencias planteadas por Pedidos Ya. ¿El motivo? Desde ahora no podrán usar motos propias para entregar pedidos que se generen a través de esa plataforma y deberán canalizarlos obligatoriamente utilizando cadetes de PedidosYa.

En tanto, los comercios son libres de usar el servicio de cadetería que prefieran para los pedidos que reciben por otros canales como teléfono, web, redes sociales u otras aplicaciones. Hay empresarios que sostienen que el cambio planteado “bajará su nivel de servicio” y generará “dificultades” en días de alta demanda.

¿Qué dicen desde la multinacional? En la actualidad de unos 2.700 comercios que utilizan la aplicación de pedidos, hay unos 400 (15%) que cuenta con cadetería propia o de otras empresas, y solo contratan el servicio de market place de PedidosYa. El restante 85% ya utiliza el servicio integral de market place y de logística con repartidores.

“En esos 400 comercios hay realidades muy distintas, pero en las encuestas que hacemos en forma permanente surge que nuestros usuarios prefieren la entrega a cargo de PedidosYa. Se destaca en especial la velocidad y la trazabilidad como ventajas del servicio frente al reparto propio de los locales, salvo unas pocas excepciones, que respetamos y valoramos por el buen servicio que brindan”, dijo a El Observador el gerente comercial de restaurantes de Pedidos a Uruguay, Rodrigo Cambón.

El ejecutivo señaló que para fin de año el 95% de los comercios contarán con el servicio integral, como forma de atender a esa demanda de los usuarios. “Para los comercios este cambio no significa un incremento de los costos de logística respecto a otras alternativas, ya que nuestros costos están alineados a otras opciones del mercado, siempre que se cumplan las condiciones de formalidad y seguridad necesarias. Entendemos que integrar el servicio completo, no solo el market place, sino también la entrega con los repartidores que prestan servicios con nuestra aplicación, es una forma de seguir contribuyendo a la formalización de la actividad y a promover estándares de calidad y seguridad”, afirmó.

¿Qué dicen en Cambadu?

Una nota editorial publicada por Cambadu da cuenta que hay empresarios gastronómicos que evalúan darse de baja de la plataforma debido a la nueva exigencia, pero al mismo tiempo existen socios “muy conformes” por haber quitado sus deliveries y ahora solo trabajan con los que pertenecen a PedidosYa.

Según la gremial, se trata de un tema “complejo” porque mientras una parte importante de los socios está “muy disconforme”, otra parte tiene en PedidosYa a un “socio estratégico” que concentra parte importante de su demanda, “siendo a veces la razón de ser de su negocio”.

Esa nota escrita por el presidente de la gremial, Daniel Fernández, concluye que utilizar o no la aplicación pasa por una decisión estratégica comercial de cada empresario, en la que Cambadu “no se mete”.

Consultado por El Observador Fernández explicó que tradicionalmente siempre se han tenido motos propias o tercerizadas. “La última medida que tomaron es que no te permiten más tus propias motos y te exigen que uses las motos de ellos. De repente tenés una o dos motos y ya no te permiten trabajar los pedidos de Pedidos ya, los llevan ellos”, dijo.

Según el empresario, uno de los planteos que se recibe habitualmente es la preocupación por el costo de las comisiones. “Mandas $ 1.000 de pizza y te cobran sobre eso entre el 23% y 25%. Al comerciante se le hace muy oneroso”, dijo.

“Pedidos Ya terminó liquidando a las pizzerías grandes y le dio vida al comercio de garaje, al que puso un horno de pizza. La modernidad nos llevó a que la mayoría de los consumidores consume a través del teléfono, ya no llamás por tu pedido a la casa que tenías preferencia, pedís por el teléfono. Eso ha quebrado a muchísimas casas”, añadió el titular de Cambadu.