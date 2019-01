Los desafíos del atletismo para 2019

El atletismo uruguayo comienza una nueva temporada en la que cerrará su centenario el 1° de marzo y en la que intentará consolidar los logros deportivos que registró en los últimos dos años, con un 2018 para el mejor recuerdo luego de copar los premios más importantes que otorga el Comité Olímpico Uruguayo con Emiliano Lasa como Deportista del año y con la atleta Dahiana López como Mejor deportista joven.

El Sudamericano de atletismo y los Juegos Panamericanos, ambos en Lima, serán los principales eventos de una temporada en la que comenzará la búsqueda de marcas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Además, la Confederación Atlética del Uruguay (CAU) continuará en la formación de entrenadores, procurará actualizar su estatuto, pondrán en funcionamiento las nuevas pistas y realizará elecciones.

“Fue un año enorme para la CAU. Han sido dos años de crecimiento muy grande y la idea es poder seguir en la misma línea”, explicó a Referí Lionel De Mello, presidente de la CAU, quien destacó que en 2017 y 2018 se batieron 29 récords nacionales, 20 de ellos el último año.

“Es muy importante porque muestra una tendencia en la mejora de la calidad de la competición. Algunos récords se batieron luego de 30 años, como el de Sofía Bausero en disco, que estaba en poder de Berenice Da Silva”, indicó, resaltando también que en esos dos años se conquistaron 27 medallas internacionales.

Tendencia rumbo a Tokio

Para este 2019, el desafío de la CAU es mantener el crecimiento que experimentó desde 2017, señaló De Mello. “Después los números dirán qué es lo que pudimos lograr, pero lo importante es la consolidación de los procesos”, sostuvo.

En ese sentido atenderán los compromisos de competencia, lo que considera “la sangre del atletismo”, en el plano internacional. “Hay dos que son insoslayables: el Sudamericano de Lima, Perú, en mayo, y el Panamericano, del 6 al 10 de agosto, que es también a lo que todo atleta apunta, que es importante y absolutamente clave”. Además, en setiembre será el Mundial de Catar.

A nivel de juveniles, el sub 20 será en Cali, Colombia, y en el plano local estarán los Grand Prix y el campeonato de pista. “Estamos cerrando con más de 100 competencias en el año, lo cual marca una tendencia que estamos teniendo para el desarrollo del atletismo y que ha dado sus frutos. Ese mismo número lo hemos tenido en los años anteriores y los resultados nos están mostrando que es una tendencia positiva para la obtención de mejoras de las marcas.

Además, será el año previo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en los que la CAU intentará repetir la participación y resultados que obtuvo en Río 2016.

Sobre los atletas de élite de Uruguay, De Mello señaló que trabajan para darle las mejores condiciones. “Quisiéramos siempre apoyarlos mucho más. Pero los recursos son limitados y a veces las partidas que vienen tienen otros objetos y no se puede cambiar de objetos”.

“Tenemos a todos los atletas que han participado del último Odesur y el Sudamericano y son todos muy competitivos, ojalá se sume más gente”, comentó.

Al respecto, señaló que los fondistas intentarán ir al maratón. “Tenemos muy buenos fondistas y puede haber algún recambio”, dijo, mencionando a los hermanos Cuestas y los Zamora.

“La gente de pista va a apuntar al Panamericano con las pruebas de siempre. María Pía (Fernández) seguramente siga en el medio fondo con el 800 y 1.500, o el 3.000”, dijo sobre la atleta trinitaria, quien también ha incursionado en los 3.000 obstáculos.

“Emiliano (Lasa) tiene el salto largo y Andrés Silva ya dijo que va a ir por sus quintos Juegos Olímpicos”, señaló. “Déborah (Rodríguez) va a estar en los 800 metros, es candidata siempre a medalla sudamericano. Y también está Lorena Aires en salto alto”, indicó.

“Van a estar tratando todos de estar lo más alto posible y de quedar de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”, comentó. “Ojalá podamos repetir la máxima performance que se tuvo en 2016 en Río y en 2017 en el Mundial. A partir de ahora hay que trabajar mucho para poder apoyarlos, o poder conseguir los recursos, porque la CAU no produce los recursos. La CAU no tiene un negocio que produzca los recursos. Hay que buscarlos en todo lo que nos puedan apoyar”.

Con respectos a las marcas para Tokio, señaló que hay algunas que ya están válidas, como las de maratón, mientras que se estima que las de pruebas de pista comiencen en los Panamericanos y en el Mundial.

Formación y estatutos

La CAU continuará con la formación de entrenadores, una política que lleva adelante y que en 2018 permitió la capacitación de 72 entrenadores, con más de 50 en los niveles I, y otros en los niveles II y III.

“Ahora estamos preparando un curso de nivel II, de nivel internacional de la IAAF (Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo). Viene el disertante y vienen 12 entrenadores de América del Sur y quedan otras 12 plazas para Uruguay. Al menos esperamos 36 entrenadores uruguayos certificados en el nivel II de especialización deportiva, los que se dan por área: un curso de velocidad y vallas, otro de medio fondo y fondo, y otro de lanzamientos”, explicó.

Estos cursos ya fueron aprobados por la IAAF y la intención de la CAU es que se puedan desarrollar en las nuevas pistas que este año quedarán instaladas en Montevideo, Paysandú y Durazno, tras una inversión millonaria de la Secretaría Nacional del Deporte.

Otro de los aspectos en los que intentarán acelerar en este año es en la actualización del estatuto de la CAU, así como en el desarrollo de distintas partes que forman el atletismo.

“El objetivo central y esperemos que se pueda llegar es la reforma del estatuto de la CAU, que está añejo. Previamente tenemos que terminar todos los estatutos de las afiliadas del interior”, señaló De Mello, quien recordó que esta administración finaliza el 31 de mayo, cuando habrá nuevas elecciones.

Agregó que ya se hizo el estatuto del Colegio Uruguayo de Jueces de Atletismo y que ahora esperan finalizar el de la Asociación de Entrenadores de Atletismo y el de la Unión de Atletas del Uruguay. “Entendemos que esos colectivos deben tener una representación formal que los favorezca, que favorezca su propio grupo de interés, y a su vez integrarlo a la nueva CAU y al nuevo estatuto CAU. Que incluya con voz y con votos a los entrenadores, a los jueces y a los atletas. Esa es la gran reforma estructural que tenemos pensada para este año y para llevarla adelante”, señaló.

Consultado sobre las elecciones, señaló que espera que el nuevo estatuto sea aprobado antes de esa fecha, el 31 de mayo, por lo que será un año “movido”.

Sobre su futuro en la presidencia, dijo: “Adelanto que no tengo decidido si continuaré o no. Me da igual. Soy partidario de la limitación en el ejercicio de los cargos dirigenciales. Ese es uno de los aspectos a sumar en el nuevo estatuto. Así como la mayor participación y votación de la gente, la limitación en el mandato de los dirigentes”, agregó De Mello.

El 2019 promete un año intenso para la CAU, cerrando su centenario, buscando medallas en el Sudamericano, Panamericano, destacadas actuaciones en el Mundial y establecer las marcas que permita a los atletas llegar a Tokio 2020.

Las nuevas pistas a escena

Las tres nuevas pistas de atletismo, en Montevideo, Durazno y Paysandú, que se construyeron con inversiones de la Secretaría Nacional de Deporte quedarán prontas este años y la CAU ya colabora en toda su puesta a punto.

“No es solo la pista, la pista implica muchas cosas como los materiales, la infraestructura humana, las coordinaciones. Una pista es un campus deportivo de alta especialización. Entonces, implica una infraestructura humana muy importante no solo desde la gestión sino de los que la auxilian, como jueces, entrenadores por área, el atletismo tiene 23 especialidades en pista. Y las pistas van a ser del departamento más su área de influencia”.

Running en modo campeonato

Con respecto a las carreras de calle y masivas, De Mello señaló que se tratarán de visualizar de otra manera esta actividad como un campeonato y ya no solo como carreras de forma aislada.

“Así la gente tiene una visión para que adhiera a un hábito más que a una carrera. Vamos a tener un software que va a ir dando la puntuación perfecta del campeonato a medida que va pasando”, señaló.

Continuará con el desarrollo del trail, que en 2018 tuvo a Uruguay como sede de un Sudamericano y en 2019 tendrá su mundial en Argentina, más la larga distancia y los masters. “Y a algunas de las fechas de la Agrupación de Atletas del Uruguay le vamos a dar el certificado de carreras oficiales, con marcas validas, en un camino real de aproximación de las dos instituciones”, destacó.

Desarrollo de juveniles

Otro aspecto que se enfocará en este 2019 será la formación de atletas juveniles. “Para eso estamos creando a partir de este año un área de desarrollo por grupo de pruebas para que coordinen por áreas sub 20. En medio fondo va a estar el entrenador de María Pía, Sebastián Allende, en velocidad Heber Viera y Daniel Sarmiento, dos exrécords nacionales. En lanzamiento queremos que esté Casanova y Laura González, la entrenadora de Sofía Bausero, y en el área de combinadas ver si podemos contar con Ana Laura Leite”, indicó.