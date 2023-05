Los gestos de Edinson Cavani que lo hacen diferente a otras "estrellas" del fútbol español y así lo remarcan

Y no me vengáis con la excusa de: “no si habrá sido una vez solo, que estaría agobiado o cansado”. Por que si me pongo a sacar vídeos en los que pasan de los NIÑOS no paro. Que son niños tío, que llevan horas esperando por una mísera foto y tú les haces eso… pic.twitter.com/CqhtUCWRld