Los hinchas de Boca hacen tendencia el hashtag #CavaniABoca: "A Nacional le funcionó"

Tomando el antecedente del hashtag #SuarezaNacional que crearon los hinchas de Nacional y que terminó con el delantero acordando su llegada al club, los de Boca copiaron el ejemplo y crearon #CavaniABoca, que rápidamente se hizo tendencia en Twitter.

"No importa si funciona o no, no perdemos nada. Si no, pregúntenle a Nacional", publicó uno de los tantos usuarios a esa red social.

#CavaniABoca

Me importa un joraca si funciona o no, no perdemos nada.



Si no, preguntenle a Nacional.pic.twitter.com/i7fhq6XZVr — La Bandera de Suecia (¡Hagan la estatua de Mouzo!) (@Banderadesuecia) July 26, 2022

Hasta crearon un fotomontaje de Cavani con la camiseta de Boca y una cinta de capitán con los colores de la bandera de Uruguay.

A mediados de 2021, antes de que Cavani renovara con Manchester United se fortaleció el interés del equipo argentino, pero la operación no se realizó en ese momento, aunque el club argentino siempre mantuvo la ilusión.

Actualmente Cavani entrena en el Complejo Celeste mientras espera la definición de su futuro futbolístico. La posibilidad de Villarreal se enfrió en los últimos días porque el equipo español no logra transferir a Paco Alcácer, al tiempo que surgió la de Borussia Dortmund.