Los millones de dólares que gana la carne uruguaya con el Acuerdo Transpacífico

El gobierno de Uruguay tiene previsto presentar la carta de adhesión formal al Acuerdo Transpacífico (CPTPP) en 2022. "Antes de fin de año vamos a presentar la solicitud de adhesión al CTPP (Acuerdo Transpacífico)", anunció el presidente Luis Lacalle Pou el pasado viernes durante su entrevista con el periodista Ismael Cala en el America Business Forum en Punta del Este.

Ese pedido de ingreso tiene entusiasmado al sector productivo y algunos representantes incluso consideran que puede tener un impacto más relevante que el acuerdo que se comenzará a negociar con China. Abarca a 500 millones de consumidores y representa el 13,5% del PIB mundial. Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam son los 11 países que integran el Acuerdo Transpacífico.

"La incorporación a este acuerdo tendría consecuencias positivas de corto y mediano plazo para la cadena cárnica nacional. En el corto plazo, las exportaciones de carne bovina podrían aumentar más de US$ 90 millones", estima un trabajo de Acceso e Inteligencia de Mercado del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

De acuerdo a ese informe, la "carne bovina uruguaya está subrepresentada en los países del Acuerdo Transpacífico" y los elevados aranceles (para la entrada) explican, en parte, esta situación.

Según el informe del INAC, el Acuerdo Transpacífico "presenta un atractivo mercado para la carne bovina". En conjunto, los países miembros importaron US$ 9 mil millones en 2021, representando alrededor del 20% de la importación mundial.

Además, las importaciones totales crecieron 65% entre 2010 y 2021. Japón se posiciona como el importador más relevante del bloque. En 2021, importó US$ 4.000 millones, representando el 45% de la importación total. Como indica el siguiente gráfico, Chile, México y Canadá le siguen en magnitud de importaciones.

INAC

Para Uruguay, el CPTPP actualmente representa una proporción relativamente menor de las exportaciones de carne bovina. En 2021, la cifra exportada alcanzó los US$ 133 millones, significando un 5% de las exportaciones totales. Como referencia, el 30% del valor de la carne bovina exportada por Australia tiene por destino a este bloque.

En buena medida, "la subrepresentación de Uruguay en este mercado se explica por las altas barreras arancelarias que imponen algunos de los principales importadores", según el análisis del INAC. Por ejemplo, Uruguay paga un arancel por defecto de 38,5% para exportar carne bovina a Japón. Para exportar a Canadá el arancel por defecto fuera de cuota (de 11.809 toneladas para terceros países) es de 26,5%.

Los miembros del CPTPP enfrentan aranceles sustancialmente menores: por ejemplo, Nueva Zelanda enfrenta un arancel de 24% al exportar carne bovina a Japón. El mismo continuará descendiendo hasta ser 9% en 2033. En Canadá el arancel es 0%. Otro mercado donde existió una desgravación relevante es en Vietnam: el arancel cayó desde 14% a 0% para los miembros del bloque al momento de la firma del acuerdo. Para el resto de los mercados del CPTPP, el arancel que enfrenta Uruguay es 0%. "Si Uruguay ingresara al CPTPP vería una reducción en las barreras arancelarias en mercados que representan más de dos tercios de la importación del bloque", advierte el INAC.

INAC

Los beneficios de sumarse

Rebajas arancelarias por flujos comerciales actuales

El efecto más inmediato es el de la reducción arancelaria que experimentarían las toneladas uruguayas que ya se exportan a los países del CPTPP. Considerando el valor de las exportaciones de carne bovina del año 2021, Uruguay ahorraría alrededor de US$ 7 millones por pago de aranceles, específicamente en la aduana japonesa. De mantener el flujo comercial incambiado, esta cifra se duplicaría para 2033.

Redireccionamiento de comercio y diversificación de mercados

El efecto más relevante en el corto plazo es el redireccionamiento de comercio. Si Uruguay se incorporase al acuerdo, carne que se coloca en distintos mercados se redirigiría hacia países del Transpacífico, explica el informe.

Si solo se consideran elementos arancelarios, la cadena cárnica bovina uruguaya concentraría los beneficios directos de ingresar al CPTPP en la mejora de acceso a los mercados de Japón y Canadá. Actualmente no se pueden considerar potenciales beneficios por oportunidades comerciales en Vietnam dado que no se cuenta con habilitación sanitaria para ese mercado.

Para cuantificar potenciales ingresos incrementales derivados de este redireccionamiento de comercio se identifican productos que cumplen las siguientes características: Uruguay los exporta en condiciones arancelarias no preferenciales (esto es, fuera de las cuotas EEUU y Hilton) mientras que por otro lado productos similares exportados por Australia son colocados en Japón y Canadá. Se toma como referencia a Australia por ser un país del CPTPP que cuenta con las mejores condiciones arancelarias disponibles. De este modo, este país coloca cada corte en el mejor destino posible. Esta es una referencia inicial de dónde podrían generarse redireccionamientos de comercio en caso de que Uruguay mejore su acceso a mercados al incorporarse al CPTPP, explica el INAC.

INAC

"En conjunto, el comercio actual de los productos pasibles de ser redireccionados representa US$ 660 millones y 140 mil toneladas. En otras palabras, alrededor de un cuarto de la producción de carne bovina uruguaya se corresponde a productos que se podrían redireccionar a Japón y Canadá. Dependiendo de cuánto volumen se redireccione efectivamente, el ingreso incremental para la cadena de carne bovina uruguaya se ubicaría, en 2023, entre US$ 35 millones y US$ 95 millones anuales (escenario central y escenario de máxima)", estima el INAC.

En términos indirectos, "incorporase al CPTPP implica una diversificación de los destinos de exportación de la carne bovina uruguaya: Japón ocuparía un sitial de privilegio y Canadá se posicionaría como quinto destino de nuestras exportaciones".

Rebajas arancelarias en el mediano plazo

Los aranceles de Japón continuarían descendiendo desde 23,3% en 2023 hasta 9% en 2033. De este modo, manteniendo todos los factores constantes y solamente profundizando esta rebaja arancelaria, el aumento de valor de los productos pasibles de ser redireccionados se ubicaría entre 70 y 185 millones de dólares, según el informe oficial

Rebajas arancelarias de los productos todavía no habilitados

Hay productos cárnicos que pueden colocarse en mercados CPTPP que reúnen dos condiciones: su habilitación sanitaria está en curso y también experimentarían rebajas arancelarias. La lengua bovina en Japón y distintas carnes en Vietnam son ejemplos de estos productos.

Facilitación de gestiones de las barreras técnicas al comercio

"Es importante indicar que incorporarse al Acuerdo Transpacífico tiene otros efectos positivos indirectos más allá de las mejoras arancelarias indicadas anteriormente. Estos elementos son altamente relevantes para nuestro país", dice el informe de inteligencia de mercados. Por ejemplo, la membresía incluye la facilitación de espacios de diálogo entre autoridades sanitarias. Esto es útil para Uruguay, ya que tiene pendiente el acceso sanitario de algunos productos cárnicos en varios de los países que integran el Acuerdo. Dentro de ellos, además de los mencionados anteriormente, la estrategia de inserción internacional de la carne aviar uruguaya presenta como prioridad a varios de los miembros del bloque.

Otros efectos

"Este perfeccionamiento en las condiciones de acceso podría mejorar la capacidad negociadora del país. De este modo, podrían considerarse aumentos de precio en las toneladas no redireccionadas. Cualquier efecto de este tipo, aunque sea de magnitud porcentual mínima, representa un valor absoluto significativo", asegura el informe del INAC.

Las cuantificaciones mencionadas anteriormente sólo consideran ganancias potenciales por modificaciones en los precios de mercadería pasible de ser redirigida, precisa. En el largo plazo, esta sustancial mejora en el acceso "podría incentivar reacciones en la oferta, incrementando la producción de carne uruguaya".