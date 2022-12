Los negocios ganaderos siguen siendo rentables, pese a las "señales" de 2022

"El sector ganadero está pasando por una etapa, y tiene un futuro bueno, eso lo sabemos todos", aseguró a El Observador Carlos De Freitas, presidente de Plaza Rural, consorcio que se acerca a fin de año con un menor volumen ofertado pero con mayores colocaciones que en 2021.

Los negocios siguen siendo rentables, opinó.

El empresario analizó el 2022 en el penúltimo remate de la pantalla, el Hereford de Punta, que se realizó este viernes 9 de diciembre en el Centro de Convenciones de Punta del Este y culminó con una colocación del 90%.

Dijo que este fue un año en el que hubo muchas "señales" en el mercado, tanto buenas como malas.

El inicio del año y el desarrollo del primer semestre fueron "para encuadrar", no solo por los buenos niveles de actividad y de colocación, sino también por los "valores históricos" conseguidos, pero en el segundo semestre, impulsada por el comportamiento del mercado internacional, se instaló una tendencia a la baja en los valores de las haciendas gordas, que repercutió en el mercado de la reposición.

"Lo importante son las señales que se dan: ni era buena la señal del primer semestre en el que (los valores) no concidian con el mercado internacional, que es lo que Uruguay toma, ni tampoco son buenas estas cosas (una baja abrupta en los valores)", comentó, y agregó: "En un libre mercado que juegue la oferta y la demanda, pero con cosas coherentes, porque son señales que se dan en un negocio a cielo abierto en el que hay que respetar los ciclos biológicos. Creo que en eso nos falta un poco de madurez a todos, porque reconozco que cuando los ganados andaban allá arriba dimos manija de más. Pero viviendo y aprendiendo", reflexionó.

Un mojón

Ahora, "estamos en un mojón", dijo el presidente de Plaza Rural. Por un lado el clima está incidiendo en los mercados de reposición y, por otro, en el de haciendas gordas "hay un afloje de parte de la industria, que quiere represar ganado para cuando salga a comprar", explicó.

En ese escenario, los productores están en una posición en la que pueden "meterle más kilos" a los ganados, según lo permita cada zona del país dependiendo las lluvias, consideró.

"La reposición todavía sigue bien, pero si el clima no acompaña se puede empezar a resentir un poco", agregó De Freitas.

Según remarcó el empresario, hay ciertos parámetros en los valores que son importantes para los criadores. "Este es un negocio que no se puede prender y apagar, porque es un negocio de ciclos", sostuvo, y detalló que, por ejemplo, si los terneros no valen en el entorno de los US$ 500, se pueden empezar a vender en menos cantidad.

En el Hereford de Punta (un remate con destacados ganados de la raza) los terneros hicieron US$ 523 al bulto, y se colocaron en su totalidad.

Analía Pereira

Plaza Rural vendió ganados Hereford destacado en su primer remate de diciembre.

Este fue el primer remate de Plaza Rural de diciembre (el otro se hará el jueves 15 y viernes 16 y será el Nº 260), y se hizo en conjunto con la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay (SCHU). De Freitas valoró la instancia de encuentro con los criadores de la raza y recordó que esta fue la primera gremial "que se lanzó a vender ganados or pantalla".

En esta oportunidad se pusieron a consideración ganados puros y algunas de sus cruzas. En la oferta estuvo toda la línea de invernada (terneros. novillos y vacas de invernada) y destacaron entre las hembras las terneras, vaquillonas, vientres preñados y algunos vientres de pedigrí.

"Estamos muy conformes, porque se vendio un porcentaje altísimo y con valores acordes", mencionó De Freitas, quien resaltó que la venta se dio "en un día festivo para la sociedad (de criadores)", ya que a la noche se realizará la entrega de premios de la Expo Prado 2022, la presentación de nuevos socios y el remate de Madres Superiores, a cargo de Zambrano & Cía, en el que se pondrá a consideración una destacada oferta entre la que se destaca la Gran Campeona Expo Prado 2022, de la que se venderá el 50%.

Fernando Alfonso, presidente de la gremial, destacó a El Observador que esta venta fue una instancia muy positiva, y que el día culminará con un encuentro entre socios, para celebrar un año "lleno de actividades", en el que que la raza demostró un año más su buena capacidad de producción.

Analía Pereira

La sociedad de criadores despide el año con una actividad en el Centro de Convenciones de Punta del Este.